V Tatrách platí v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo

Vysoké Tatry, ilustračná snímka. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 8. decembra (TASR) – V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo, v Nízkych Tatrách a vo Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie v Liptovskom Hrádku.Vo Vysokých a Západných Tatrách je lavínové nebezpečenstvo lokálne. Vo vysokohorských žľaboch, muldách a svahoch najmä severovýchodnej, východnej, južnej a juhovýchodnej expozície je naviaty nový sneh s výškou od 20 do 60 centimetrov. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby. Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémne strmom teréne možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení.V nedeľu ráno bolo ma horách zamračené a hmlisto. Vo Vysokých Tatrách polojasno, teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -9 do 0 stupňov Celzia. Ráno fúkal vietor prevažne severozápadných smerov do 10, v nárazoch do 15 metrov za sekundu.Snehová pokrývka je súvislá od 1900 metrov nad morom a je nerovnomerne rozmiestnená. Koncentrovaná je do najvyšších polôh Vysokých Tatier a na južne orientovaných svahoch. Na mnohých miestach je povrch snehu ľadový, prípadne je kôra. Voľný prachový sneh sa ešte vyskytuje v najvyšších polohách a na tienistých svahoch.