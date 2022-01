V Tatrách, Veľkej a Malej Fatre platí lavínové nebezpečenstvo

V Západných a Vysokých Tatrách platí dnes vo vysokých polohách mierne lavínové nebezpečenstvo , teda 2. stupeň. V Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre a v nízkych polohách pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo (1. stupeň).

Oteplenie predchádzajúcich dní spôsobilo masívny úbytok snehovej pokrývky, ktorá následne zamrzla. Súvislá snehová pokrývka sa udržala v stredných a vysokých polohách. Za posledných 24 hodín nepribudol takmer žiaden sneh.

Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to hlavne na východných orientáciách najvyšších polôh (nad 1 800 m), kde ho silný vietor posledných dní previeval. V úzkych strmých žľaboch je možné uvoľniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Spontánne lavíny sa nepredpokladajú.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2022 (Webnoviny.sk) -Nad horské oblasti Slovenska sa presunula tlaková výš, čo prinieslo ochladenie. Teploty sa pohybujú od -13°C v najvyšších polohách (2 600 m) do -7°C v podhorí. Fúka juhozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 6 m/s (7-14 km/h), v nárazoch v najvyšších polohách do 8 m/s (29 km/h).Vďaka ochladeniu povrch premočenej snehovej pokrývky v nízkych a stredných polohách zamrzol a je tvrdý. Vplyvom silného vetra je nový sneh zo stredných polôh sfúkaný až do lesa alebo kosodreviny.V najvyšších polohách (nad 1 800 m), kde mal sneh ešte slabo vlhký a suchý charakter, silný vietor posledných dní uložil snehové zrážky na záveterné strany pohorí. Vytvoril tak vankúše a dosky rôznej tvrdosti, ktoré ležia na zľadovatenom podklade bez vzájomného previazania a na hrebeňoch preveje.