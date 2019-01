V Tatranskej Lomnici v rýchlosti narazil 58-ročný lyžiar

Ilustračná snímka Foto: TASR – VVZS ATE Ilustračná snímka Foto: TASR – VVZS ATE

Vysoké Tatry 26. januára (TASR) – Na lyžiarskom svahu v Tatranskej Lomnici sa v sobotu dopoludnia zranil 57-ročný lyžiar, ktorý vo veľkej rýchlosti narazil do stojacej osoby. Utrpel poranenie hlavy a pravdepodobne zlomeninu lopatky. Horskí záchranári mu poskytli primárne zdravotné ošetrenie, následne ho záchranársky vrtuľník prevážal do popradskej nemocnice.Lekárka po prílete vrtuľníka na miesto úrazu pripravila pacienta v spolupráci s horskými záchranármi na evakuáciu z terénu v transportnom saku. "Následne bol preložený na palubu vrtuľníka a s poranením hlavy a suspektnou zlomeninou lopatky letecky prevezený na letisko v Poprade, kde si ho prevzala posádka rýchlej lekárskej pomoci a ďalej ho transportovala do nemocnice v Poprade," informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana Hopjaková.