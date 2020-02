V telovom mlieku pre deti našli kvasinky, hygienici varujú aj pred farbou na telo

Zablokovali predaj výrobku

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečného detského telového mlieka a farby na telo. Ako agentúru SITA informoval hlavný hygienik Ján Mikas, výrobky nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Rakúsku. Podľa hygienika je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.Vo výrobnej dávke s dátumom 10/2021 výrobku Baby Pflegelotion - Baby body lotion pre deti značky dm alverde z Nemecka od výrobcu Emlyn Naturkosmetik GmbH & Co. KG zistili výskyt kvasiniek.Pri ďalšom testovaní výrobkov spoločnosťou bol zistený nárast kvasiniek počas ich skladovania. Výrobok tak nie je v súlade s normami pre detské kozmetické výrobky.„Výrobca vydal pre spotrebiteľov prostredníctvom tlače, webovej stránky a Facebooku výzvu na vrátenie výrobkov. Taktiež bol zablokovaný online predaj daného výrobku,“ podotkol hygienik.V henna farbe na pokožku Henna Cone Mehndy značky Malki Mumtaz z Pakistanu od výrobcu Omani brothers objavili nepovolené látku.„Látka bola uvedená aj v zozname zložiek, čo znamená, že jej prítomnosť nie je možné chápať ako neúmyselnú prítomnosť malého stopového množstva zakázanej látky,“ priblížil Mikas.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na Slovensku. Databáza výrobkov hlásených do systému Rapex je dostupná na