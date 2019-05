V Thajsku sa začala korunovácia kráľa Mahu Vatčirálongkóna

Na snímke z videozáznamu sedí kráľ Vatčirálongkón na tróne počas korunovácie vo Veľkom paláci v thajskom Bangkoku 4. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 4. mája (TASR) - V Thajsku sa začala v sobotu korunovácia kráľa Mahu Vatčirálongkóna, informovala agentúra AFP.Oficiálna korunovácia potrvá do 6. mája. Vatčirálongkón by mal byť korunovaný za v poradí desiateho monarchu dynastie Čakri počas prepracovanej trojdňovej slávnosti.Korunovácia bude prvou od uvedenia do úradu Vatčirálongkónovho otca pred takmer 70 rokmi.Vatčirálongkón, taktiež známy ako Ráma X., sa stal konštitučným monarchom po smrti svojho otca, kráľa Pchúmipchóna Adundéta v októbri 2016 - po 70 rokoch jeho vlády.