V Tokiu oficiálne predstavili kolekcie trvale udržateľných medailí

Na snímke slávnostná prezentácia kolekcie medailí rok pred začiatkom Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 v Tokiu 24. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 24. júla (TASR) - Rok pred začiatkom OH 2020 v Tokiu predstavili organizátori medailové kolekcie pre športovcov. Zlatá, strieborná a bronzová medaila majú na prednej strane vyobrazenú grécku bohyňu víťazstva a na zadnej emblém tokijskej olympiády. Dizajnérom cenných kovov je Juniči Kawaniši a prvýkrát sú vyrobené výhradne z recyklovaného materiálu.V centre mesta vo výstavnej hale sa v stredu zišli na slávnostnom predstavení "trvale udržateľných medailí" stovky politikov, sponzorov či fanúšikov. Nechýbali japonský premiér Šinzo Abe a prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Prvý muž svetového športu len zopakoval predchádzajúce obdivné slová pre organizátorov.citovala Bacha agentúra AP.Dizajnér Kawaniši opísal medaily slovami, že. Symbolizovať majú veľké úsilie športovcov. Tým úspešným ich budú odovzdávať počas hier od 24. júla do 9. augusta 2020.Medaily sú vyrobené výhradne z recyklovaných spotrebných zariadení, podľa organizátorov je to prvýkrát v olympijskej histórii. Z vyše 6 miliónov použitých mobilných telefónov, ktoré mohla japonská verejnosť darovať počas dvoch rokov, sa na ich výrobu získalo asi 32 kg zlata. Na výrobu 5000 olympijských a paralympijských medailí sa tiež takto získalo 3,5 tony striebra a 2,2 tony bronzu.