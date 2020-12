V tomto roku má koncoročné odmeny pätina zamestnancov

Zahraničné firmy

Finančné odmeny

Trinásty a štrnásty plat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Koncoročné odmeny dostane alebo dostalo v tomto roku 21 percent zamestnancov. Trinásty plat má tento rok k dispozícii necelých 14 percent Slovákov a štrnásty plat necelých deväť percent.Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Do prieskumu sa prostredníctvom portálu Platy.sk v období od 26. novembra do 9. decembra tohto roka zapojilo 1 314 respondentov.Finančné benefity sú podľa výsledkov prieskumu najrozšírenejšie u ľudí, ktorí pracujú pre súkromné zahraničné firmy. Najviac v manažmente, vo výrobe a finančníctve a účtovníctve. Koncoročné nefinančné dary či poukážky na nákup dostávajú najmä pracovníci v obchode."Najviac respondentov, ktorí uvádzali, že od svojho zamestnávateľa nedostávajú na konci roka nič navyše, pracuje najmä v školstve či zdravotníctve a sociálnej starostlivosti," uvádza sa v tlačovej správe.V prieskume portálu Platy.sk viac ako 15 percent respondentov uviedlo, že koncoročné finančné odmeny v tomto roku dostanú, resp. dostali a sú takmer rovnaké ako vlani.Žiadnu zmenu oproti vlaňajšku nezaznamenalo ani ďalších 15 percent ľudí, ktorí uviedli, že finančné odmeny doteraz nemali a zmena tak nenastala ani v tomto roku.Takmer 19 percent respondentov tvrdí, že finančné odmeny sa oproti vlaňajšku pohoršili, buď sa znížili alebo tento rok vôbec neboli. Naopak, iba necelých päť percent ľudí odpovedalo, že finančné odmeny boli v tomto roku pozitívnejšie ako v roku 2019.Podobný vývoj podľa Profesie vidieť aj pri trinástych a štrnástych platoch. Najväčšia časť zamestnancov zmenu nevidí. Aj tu však platí, že ak sa respondentom tieto benefity v roku 2020 menili, väčšinou išlo o negatívnu zmenu.Naopak, zvýšenie či zavedenie trinásteho alebo štrnásteho platu zažilo tento rok len minimum respondentov. V prípade trinásteho platu išlo iba o 2,3 percenta a v prípade štrnásteho platu iba iba o 1,4 percenta Slovákov.