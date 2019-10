V tomto týždni ochorelo na akútne respiračné ochorenia asi 39.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla v Žilinskom kraji o 2,1 %

Chrípková chorobnosť zostala v Trenčianskom samosprávnom kraji na úrovni minulého týždňa

Bratislava 18. októbra (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 42. týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol o 6,3 percenta. Lekári nahlásili spolu 38.841 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji a najnižšiu v Banskobystrickom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom v piatok informovala Júlia Adamčíková z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Ochorenia na ARO mali komplikovaný priebeh u 905 osôb. Najčastejšími komplikáciami boli sinusitídy (442) a vyskytli sa aj otitídy a pneumónie. Ochorenia hlásilo 56 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.Lekári nahlásili v uplynulom týždni 2875 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 7,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,6 percenta. Najviac chorých bolo v Nitrianskom, najmenej v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do päť rokov.Hlásených bolo sedem prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o tri materské školy v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji a dve v Košickom kraji. V 42. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený žiadny prípad ťažkého ARO.Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na ARO, vrátane chrípky a jej podobných ochorení.Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 42. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 2,1 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1576 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť stúpla vo vekovej skupine nad 60 rokov (plus 9,4 percenta) a v okrese Tvrdošín (plus 31 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (5276,6 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,6 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 462 hlásení, čo predstavuje 124,2 chorého na 100.000 obyvateľov.doplnila Košecká.Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v tomto týždni 4286 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť bola na úrovni predchádzajúceho týždňa. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.Priemerná chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v TSK bola tento týždeň na úrovni 1468 ochorení na 100.000 obyvateľov. Akútne respiračné ochorenia trápili najmä deti do päť rokov. Najvyššia chorobnosť bola v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2007 ochorení na 100.000 obyvateľov, najnižšia – 1179 ochorení, bola v Púchovskom okrese.Z celkového počtu ochorení bolo v kraji 199 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť zostala rovnako na úrovni minulého týždňa. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v TSK.