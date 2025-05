V Topoľčanoch je nový K Park: Modernými ihriskami Kaufland ukazuje mladým, že zábava sa nedeje len na displeji

19.5.2025 (SITA.sk) -V Topoľčanoch sa mladá generácia nudiť nebude. Svoj voľný čas môže tráviť zmysluplne a na čerstvom vzduchu v K Parku, ktorý v sobotu 17. mája 2025 slávnostne otvoril Kaufland. Moderné multifunkčné ihrisko ponúka priestor na šport, zábavu aj komunitné stretnutia a je už 22. K Parkom, ktorý na Slovensku vyrástol. Obchodný reťazec ich prináša do regiónov, pretože chce mladých motivovať k tomu, aby scrollovanie na smartfónoch či počítačové hry vymenili za čas strávený vonku, pri pohybe a v spoločnosti rovesníkov. Do ich výstavby doteraz investoval viac ako dva milióny eur.zdôrazňuje dôležitosť projektu Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Najnovší K Park vyrástol v oddychovej zóne Margarétka na topoľčianskom sídlisku Juh a pri jeho pri slávnostnom otvorení to pod holým nebom žilo hudbou aj zábavou. O program sa postarali tanečníci, parkouristi aj majster vo fitnes a kalistenike Michal Barbier, no nechýbala ani basketbalová šou či jazdci na skateboardoch a kolobežkách. Návštevníci si pri hudobnom podmaze DJ Smarta vyskúšali rôzne športové výzvy a užili si vystúpenie známej tanečnice Lady Mel aj koncert majstra rapu, obľúbeného Separa. V novom areáli majú tínedžeri, ktorí už vyrástli z detských ihrísk, k dispozícii lezeckú stenu, workoutovú konštrukciu alebo stôl na pingpong. Súčasťou K Parku je tiež streetballové ihrisko, plochy pre jazdu na kolobežke či skateboarde, aj oddychová zóna.hovorí viceprimátor Topoľčian Juraj Želiska.Projekt odštartoval Kaufland so zámerom prinášať do regiónov moderné športovo-oddychové areály, ktoré sú navrhnuté tak, aby mladej generácii poskytli bezpečný priestor na aktívny oddych, offline zážitky aj nové priateľstvá. Každý rok ich postaví 7, pričom v aktuálnom ročníku ešte pribudnú v Komárne, Humennom, Partizánskom, Veľkom Mederi, Seredi a v košickej mestskej časti Juh. O tom, ktoré mestá či mestské časti získajú ďalšie K Parky, rozhoduje hlasovanie verejnosti. Viac informácií o projekte sa dozviete na www.kauflandpark.sk Informačný servis