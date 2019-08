V Topoli si návštevníci môžu vyskúšať tradičné zručnosti predkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Topoľa 30. augusta (TASR) – Tradičné zručnosti našich predkov si budú môcť vlastnoručne vyskúšať návštevníci podujatia Naučte nás Ňaňku Mamko, ktoré sa v sobotu 31. augusta uskutoční v Topoli (okr. Snina). Záujemcov tu čaká spracovanie slamy, výroba a vypaľovanie keramiky v tradičnej peci i ukážka pečenia kváskového chleba. Pre TASR to uviedol organizátor Jaroslav Lechan z občianskeho združenia Košiar.Podujatie podľa jeho slov nemá za cieľukázať deťom tradičný spôsob života a remeslá našich predkov, ale i primäť staršiu generáciu, aby sa so svojimi skúsenosťami podelili s tými mladšími. Je to v poradí druhá akcia združenia, počas prvej postavili tradičnú keramickú pec, takzvaný koch a vyrobili tiež rôzne keramické predmety. Tie sa budú počas nadchádzajúcej soboty vypaľovať.Zaujímavosťou sobotného programu bude spracovanie obilia. Záujemcovia ho budú mlátiť i mlieť zrno. Slamu plánuje združenie následne využiť na pokrytie strechy posledného domu zrubového typu v Topoli z roku 1899. Časom by v ňom rado zriadilo prezentačnú izbu tradičných regionálnych remesiel.S pečením kváskového chleba pomôže organizátorom občianske združenie Podvihorlatská Bleduľa, s keramickou dielňou združenie Dobrá vôľa.