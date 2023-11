V tragickom prípade ZŠ v Parchovanoch neevidovala podozrenie zo šikany

Základná škola (ZŠ) Parchovany v okrese Trebišov neevidovala podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania v jej priestoroch. Uviedla to vo svojom stanovisku v súvislosti s minulotýždňovou tragickou udalosťou, pri ktorej zomrel jej 15-ročný žiak.





Škola tvrdí, že denne rieši, tak ako aj na iných školách, konflikty v správaní sa žiakov v triedach, ktoré sa stupňujú. Zatiaľ však podľa nej väčšina zo sporov nesie znaky konfliktov a nie šikany medzi spolužiakmi. Deklaruje aj preventívne programy. "V zmysle ochrany osobných údajov nemôžeme zverejniť informáciu, či existujú alebo neexistujú zápisy, ktoré sa dotýkajú aj tohto prípadu. Zdôrazňujeme, že je to predmetom vyšetrovania," uviedla.Poukázala na školský poriadok, podľa ktorého zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. "Žiaľ, v tomto prípade zákonný zástupca neinformoval školu o tom, že závažná bola zmena zdravotného a emocionálneho stavu jeho dieťaťa (ktorá trvala už rok) a ďalšie závažné skutočnosti si vyžadujú individuálny prístup pedagógov k nemu. Takže škola nemala podklady na špecifický prístup pedagógov k jeho výchove a vzdelávaniu, čo nás veľmi mrzí," skonštatovala.V prípade je podľa školy potrebné počkať si na závery nezávislého vyšetrovania a až následne riešiť ďalší postup. "Nepovažujeme za správne krivo obviniť jednotlivcov či inštitúciu a šíriť názory a domnienky bez toho, aby boli podložené dôkazmi. Pevne dúfame, že tento tragický prípad poslúži na zamyslenie sa všetkých, ako má ďalej ktorákoľvek škola postupovať v týchto prípadoch," vyhlásila v stanovisku s tým, že chce obnoviť bezpečné výchovno-vzdelávacie prostredie. Na škole sa pre učiteľov a žiakov realizovala krízová intervencia.Zároveň upozornila, že v dôsledku "zverejňovania jednostranných, neoverených a zavádzajúcich informácií" sa jej zamestnanci stali terčom ohovárania, sú im adresované osočujúce a ubližujúce komentáre, niektoré z nich hovoria aj o ich fyzickej likvidácii. Škola preto podala trestné oznámenie na políciu.Minulotýždňový tragický prípad sa týka žiaka deviateho ročníka ZŠ v Parchovanoch. Počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec sa pre médiá vyjadril, že jeho syn mal byť šikanovaný. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia.