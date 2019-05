V Trenčianskom kraji bola v minulých eurovoľbách účasť pod priemerom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erik Máder Foto: TASR - Erik Máder

Trenčín 25. mája (TASR) – Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v zoznamoch zapísaných 492.196 oprávnených voličov, k volebným urnám ich prišlo 59.127, čo predstavovalo volebnú účasť 12,01 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.Najvyššia volebná účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bola v TSK v okrese Trenčín, kde prišlo k urnám 12.821 voličov (volebná účasť 13,64 percenta). Nasledovali okresy Ilava (6205 voličov – 12,38 percenta), Prievidza (14.103 voličov – 12,29 percenta), Nové Mesto nad Váhom (6185 voličov – 11,97 percenta), Bánovce nad Bebravou (3582 voličov – 11,66 percenta), Partizánske (4393 voličov – 11,35 percenta), Púchov (4067 voličov – 10,97 percenta) a Považská Bystrica (5578 voličov – 10,63 percenta). Najnižšia účasť v TSK bola v okrese Myjava, kde prišlo k urnám 2247 voličov (9,83 percenta).V zozname voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu bolo v roku 2014 zapísaných na Slovensku 4.414.433 oprávnených voličov, platné hlasy odovzdalo 560.603 voličov. Volebná účasť bola 13,05 percenta, čo bolo najmenej v celej Európskej únii.