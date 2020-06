V Trenčianskom kraji otvorili nový 11-kilometrový úsek cyklotrasy, ktorý povedie okolo pútnického mesta až do českého Brumova

Trasa prechádza niekoľkými katastrálnymi územiami

Na bicykli okolo pútnického miesta

Viac ako 30 km cyklotrás

1.6.2020 - Do siete cyklotrás v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) oficiálne pribudla spojnica s Nemšovou. Novú cyklotrasu postavil kraj v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie, pri ktorom spolupracuje s mestom Brumov-Bylnice v Česku v okrese Zlín.Stavba 11-kilometrového úseku si vyžiadala viac ako 2,4 milióna eur vrátane nenávratného príspevku z operačného programu Interreg V-A SK-CZ.Stovky nedočkavých rekreačných cyklistov stihlo otestovať asfaltový koberec ešte pred kolaudáciou stavby."Záujem o cyklotrasu je veľký, ľudia dokázali, že sú vyznávačmi zdravého životného štýlu, chcú jazdiť na bicykloch či korčuliach po bezpečných trasách. Pripraviť túto cyklotrasu nebolo jednoduché, prvotná myšlienka vznikla ešte v roku 2014 a musím poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri získavaní potrebných rozhodnutí, keďže trasa prechádza hneď niekoľkými katastrálnymi územiami," vyhlásil predseda TSK Jaroslav Baška.Trasa neobchádza ani najstaršie pútnické miesto na Slovensku v Skalke nad Váhom, ktoré TSK zvolil za miesto oficiálneho otvorenia."Ak sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma, tak niektoré už niekoľko stoviek rokov vedú aj do Skalky nad Váhom. Kedysi sa tu zastavovali vážski pltníci, okrem nich množstvo peších pútnikov nielen zo Slovenska, ale aj z Moravy či Poľska. V súčasnom období sem prichádza aj veľa cyklistov. Ja prajem všetkým, aby sa na bicykloch cítili dobre, našli harmóniu duše a tela a nadýchali sa tu nielen histórie, ale aj pokoja a dobra, ktoré toto miesto vyžaruje," uviedol počas slávnostného otvorenia nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.Cyklospojnica Trenčína s Nemšovou je súčasťou viac ako 30-kilometrovej cyklotrasy spájajúcej Trenčiansky hrad s hradom Brumov v Českej republike.Z Trenčianskeho hradu vedie uličkami mesta cez starý železničný most, Zamarovce, popod Skalku nad Váhom až do Nemšovej, kde sa napája na už existujúce cyklospojenie s Českou republikou.