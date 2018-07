V Trenčianskych Bohuslaviciach štartuje festival Žákovic Open

Ilustračná snímka. Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) – Známy rodinný festival Žákovic Open v príjemnom prostredí Bošáckej doliny je pripravený. Areál organizátori sprístupnia vo štvrtok na pravé poludnie, fanúšikom bude k dispozícii až do nedeľného poludnia (22.7.). Pre návštevníkov je pripravené parkovanie zadarmo aj pravidelná kyvadlová doprava zo železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom. Stanová dedinka je na Žákovic Open taktiež zadarmo. Priplatiť si môžu návštevníci za stanovú dedinku Extra, ktorá sa nachádza hneď vedľa koncertného pódia.Hudobný festival v Trenčianskych Bohuslaviciach na poslednú chvíľu menil program. Skupina Hex vystúpi v pozmenenej zostave, dôvodom je chirurgický zákrok u speváka Petra Ďuďa Dudáka.oznámil organizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský. Obe zmeny sa týkajú programu druhého dňa festivalu v sobotu 21. júla.Žákovic Open ponúkne koncert poprednej slovenskej interpretky Jany Kirschner. Speváčka, skladateľka a držiteľka viacerých hudobných ocenení vydala v októbri minulého roka prvý živý album a teší sa, ako budú skladby z neho znieť v Bošáckej doline. Zo susedného Česka prídu na festival Ivan Mládek a jeho Banjo Band aj obľúbená kapela Jelen. Ďalšími účinkujúcimi budú Datasystem, Walter Schnitzelsson, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fishface, Cpt. Slice a Feelme. Okrem hlavného pódia ponúkne Žákovic aj chillout priestor, ktorý sa večer mení na veľkú tanečnú párty. Muzikanti a účinkujúci tu hrajú skladby zo svojich telefónov či ipadov, tancovať sa bude na hitovky od kapely Slayer až po Karla Gotta. Organizátori sa opäť postarali o komfort návštevníkov.Ubytovať sa môžu zadarmo v stanovej dedinke oproti areálu festivalu. Sú v nej sprchy, chemické toalety, cisterna s pitnou vodou a bufety s občerstvením. Návštevníci sa môžu tešiť na priateľskú atmosféru, na Žákovic Open zažijú spontánne prepojenie so svojimi hudobnými vzormi. Stánky s občerstvením sú v jednom komplexe naľavo od vstupu, ale aj v stanovej dedinke. Kultovým sa už stal sobotňajší futbalový zápas medzi fanúšikmi a muzikantmi. Žákovic Open je rodinný festival, deti do 10 rokov majú vstup zdarma.