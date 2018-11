V Trenčíne sa začalo pojednávanie v kauze vodiča blokujúceho sanitku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Trenčín 15. novembra (TASR) – Na Okresnom súde (OS) v Trenčíne sa vo štvrtok začalo pojednávanie v kauze Borisa Z. z Partizánskeho, ktorý mal v máji 2016 osobným autom blokovať medzi Bánovcami nad Bebravou a Trenčínom cestu sanitke. Muž, ktorý nedisciplinovanou jazdou ohrozil vozidlá vo svojom jazdnom pruhu, ako aj vozidlá, ktoré jazdili v protismere, čelí obvineniu zo všeobecného ohrozenia.Boris Z. mal brániť sanitke so zapnutou sirénou v plynulom prejazde niekoľko kilometrov. Z jeho jazdy existuje video. Nakrútila ho posádka RZP, ktorá viezla pacientku do trenčianskej nemocnice. Video na sociálnych sieťach vyvolalo búrlivé reakcie. Vodič argumentoval, že chcel rýchlou jazdou so zapnutými výstražnými svetlami upozorniť ostatných vodičov na prichádzajúcu sanitku a uľahčiť jej cestu. V rovnakom zmysle vypovedal aj vo štvrtok na hlavnom pojednávaní.Podľa znalca z odboru dopravy Milana Holéciho jazdou pred sanitkou došlo pri vysokej rýchlosti k výrazným ohrozeniam.zdôraznil znalec s tým, že ostatní vodiči zastavili a umožnili prejazd sanitky.Sudca Okresného súdu v Trenčíne vydal v januári tohto roku trestný rozkaz, ktorým ho uznal vinným z prečinu všeobecného ohrozenia. Previnilcovi sudca uložil 18-mesačný trest odňatia slobody. Uložil mu tiež trest deväťročného zákazu viesť motorové vozidlá. Proti verdiktu sa muž odvolal, v kauze tak rozhoduje OS Trenčín, ktorý vo štvrtok odročil pojednávanie na február budúceho roka.