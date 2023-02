V Trestnom zákone má zostať paragraf, ktorý kritizujú progresívci. Znásilnenie bude naďalej väčšinou prehliadané

Chceli zmeniť definíciu znásilnenia

Spravodlivosti sa nedočkajú

7.2.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje, že poverený minister spravodlivosti Viliam Karas plánuje v Trestnom zákone ponechať paragraf podmieňujúci znásilnenie prítomnosťou násilia.„Je smutné, že minister spravodlivosti to vníma ako problém a argumentuje dávno vyvráteným názorom založeným na stereotypných predstavách a predsudkoch voči preživším osobám, pričom ignoruje skúsenosti zo zahraničia. Dokazovanie by nebolo o nič zložitejšie ako v súčasnej dobe, keď fyzické známky násilia nemusia byť vždy prítomné,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková Dodala, že tak ako pri iných činoch, i tu by kľúčovým dôkazom aj naďalej boli výpovede. PS v novembri 2021 navrhlo zmenu definície znásilnenia, ktorá bola založená na absencii súhlasu. Strana o tom informovala v tlačovej správe.„Minister spravodlivosti Karas, žiaľ, rozhodol, že Slovensko bude ďalej prehliadať veľkú časť sexuálneho násilia v spoločnosti. Sexuálna aktivita bez súhlasu tak bude v dôsledku jeho rozhodnutia naďalej tolerovaná a zostane nepotrestaná," povedala Plaváková.Podľa nej tak odmietol chrániť preživšie a zaistiť im spravodlivosť a chrániť ich dôstojnosť, a rovnako odmietol i odstránenie rodovo-podmieného násilia a rešpektovanie medzinárodných ľudskoprávnych štandardov.Podpredsedníčka PS podotkla, že i v dôsledku súčasnej legislatívy majú preživší veľmi nízku dôveru v príslušné orgány.Členka predsedníctva PS Beáta Jurík dodala, že i v prípade, ak sa osoby odhodlajú k nahláseniu činu, nedočkajú sa spravodlivosti.Poukázala, že od roku 2015 je ročne nahlásených 80 až 100 prípadov, no za posledné 4 roky bolo odsúdených 153 osôb. Celkový počet znásilnení je podľa Jurík omnoho vyšší.„Ministerstvo taktiež nevyužilo možnosť zaviesť do Trestného zákona prečin sexuálneho obťažovania. Naše trestné právo nedisponuje prostriedkom, ktorý by nielen trestal takéto neprijateľné správanie, ale pôsobil aj preventívne. Želaná zmena postoja spoločnosti k sexualizovanému a sexuálnemu násiliu sa tak opäť odkladá na neurčito,“ uzavrela Jurík.