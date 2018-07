V treťom pilieri si vlani na dôchodok sporilo viac ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - V treťom pilieri si ku koncu minulého roka sporilo viac ľudí. Medziročne počet účastníkov vzrástol o viac ako 4 % na 757.341. Vyplýva to zo správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sociálnej situácii obyvateľstva v roku 2017.konštatuje rezort práce. Počet poberateľov dávok medziročne vlani klesol o približne 14 % na asi 31.000. Medziročne však nenastalo výrazné prerozdelenie účastníkov medzi jednotlivými DDS.V minulom roku sa čistá hodnota spravovaného majetku v doplnkových dôchodkových fondoch zvýšila medziročne približne o 12 % na 1,92 miliardy eur.priblížilo ministerstvo. Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 prispeli zamestnávatelia na doplnkové dôchodkové sporenie aspoň jedným príspevkom 461.000 účastníkom. Ďalších 62.000 účastníkov si vlani aspoň jedným príspevkom prispelo na doplnkové dôchodkové sporenie samo. Priemerný príspevok zamestnávateľa vzrástol z 26 eur v roku 2016 na približne 26,9 eura v roku 2017. Priemerný príspevok účastníkov bol od roku 2007 do roku 2016 približne na rovnakej úrovni, a to približne 15,6 eura, hoci nominálne mzdy narástli o viac než tretinu.vyčíslilo ministerstvo.Celkovo tých, ktorým neprispel zamestnávateľ a ani sami si nezaslali prostriedky do tretieho piliera, bolo 234.000, čo oproti roku 2016 predstavuje nárast o približne 8 %.Priemerné ročné zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov sa vlani pohybovalo na úrovni 3,8 % oproti zhodnoteniu 2,6 % v roku 2016. Priemerná nasporená suma účastníkov s majetkom v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch vzrástla medziročne zhruba o 7,5 %, teda z 2279 eur v roku 2016 na 2450 eur v roku 2017.