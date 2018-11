V Trnave bola volebná účasť vyššia, o poslancoch rozhodol žreb

Trnavu naďalej povedie Peter Bročka (nezávislý). Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 11. novembra (TASR) – Primátor Trnavy Peter Bročka získal pre svoje druhé volebné obdobie mandát od 62,82 percenta voličov, ktorí sa zúčastnili na sobotňajších komunálnych voľbách. Volebná účasť bola v Trnave 37,74 percenta. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke. Na hlasovaní sa zúčastnilo 20.524 Trnavčanov, platných hlasov bolo 19.596. O zložení mestského zastupiteľstva rozhodol v dvoch prípadoch pri rovnosti hlasov žreb.Vo voľbe o primátorský post na druhom mieste so ziskom 16,52 percenta hlasov skončil Rastislav Mráz za koalíciu Naše mesTTo (KDH, SDKÚ-DS, SZS). Tretí bol nezávislý Marián Galbavý (7,70%) za platformu Priateľská Trnava, za ním Igor Válek zo Smeru-SD (5,77%), Peter Tomeček z Národnej koalície (4,14%), nezávislá Vanesa Šteinerová (1,76%) a nezávislý Peter Ondrejka (1,21%).Podľa informácií z webu mesta Trnava bude v 31-člennom zastupiteľstve sedieť 28 poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. Z nich je 24 z platformy Petra Bročku Lepšia Trnava. Tri kreslá získala platforma Priateľská Trnava. Koalícia Naše mesTTo má dvoch poslancov a jedného Smer-SD. Pomer poslancov, ktorí obhájili svoje posty voči novým je 14 ku 17.Najviac voličských hlasov, 1836, získal nezávislý kandidát Vladimír Ekhardt, na postup do zastupiteľstva stačilo v Trnave aj 694 hlasov, čo je z postupových miest najmenej. V miestnej časti Modranka s jedným poslaneckým postom stačilo víťazovi Jurajovi Šarmírovi 453 hlasov. Okrem Galbavého a Mráza sa z Bročkových šiestich protikandidátov do mestského zastupiteľstva už nedostal žiadny.Pred štyrmi rokmi v komunálnych voľbách bola volebná účasť v Trnave nižšia - 33,29 percenta.