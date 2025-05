V Trnave na Prednádraží majú nový kostol, stavali ho štyri roky – FOTO

Najväčšie trnavské sídlisko

Príspevky veriacich





Sídlisko Prednádražie v Trnave začali stavať koncom šesťdesiatych rokoch minulého storočia, v časoch socializmu sa na ňom s kostolom nerátalo. Po roku 1990 sa preto sväté omše konali až do ukončenia výstavby pastoračného centra v jedálni jednej zo škôl.





8.5.2025 (SITA.sk) - Nový Kostol Božieho milosrdenstva vo štvrtok v Trnave posvätil za účasti stoviek veriacich trnavský arcibiskup Ján Orosch . Pri tejto príležitosti vydal dekrét v latinskom jazyku, ktorý má túto historickú udalosť pripomínať ďalším generáciám.Kostol stojí na najväčšom trnavskom sídlisku Prednádražie a je súčasťou už skôr postaveného pastoračného centra s farou. Aj keď ide modernú stavbu, nechýbajú jej typické sakrálne prvky, ako napríklad veľkoplošné mozaiky či okenné vitráže.Farár Farnosti Božieho milosrdenstva Patrik Katrinec pripomenul, že kladné stanovisko k požiadavkám veriacich na výstavbu kostola v tejto časti mesta dal vtedajší arcibiskup Ján Sokol ešte 19. marca 1996.V ďalších rokoch Farnosť Božieho milosrdenstva postavila pastoračné centrum, pri ktorom mal stáť aj kostol, ale na ten peniaze už nezostali. Začali ho stavať až v máji 2021, keď Arcibiskupský úrad v Trnave poskytol na výstavbu 400 tisíc eur.Ďalšie práce farnosť financovala predovšetkým z príspevkov veriacich, prispelo aj mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Pamätná tabuľa pri vstupe do kostola pripomína, že výstavbu požehnal 15. septembra 2021 pri návšteve Slovenska pápež František Farár Patrik Katrinec pripustil, že stavba kostola s kruhovým pôdorysom trvala dlho. Práce pokračovali podľa toho, koľko bolo peňazí, pretože nechcel ísť do žiadnych dlhov.„Odovzdávam vám tento kostol bez jediného centa dlhu, čo v dnešnej dobe považujem za zázrak,“ povedal trnavskému arcibiskupovi Oroschovi.Na slávnosti nechýbal ani emeritný trnavský arcibiskup, dnes 91 ročný Ján Sokol , ktorý bol pri výstavbe desiatok kostolov. Vysoko ocenil, že sa podarilo postaviť aj jeden z tých, ktoré boli dlhé roky len „na papieri“.Trnavský župan Jozef Viskupič pripomenul, že nový kostol v Trnave pribudol po viac ako ôsmich desaťročiach. Je to podľa neho veľká udalosť nielen pre samotnú farnosť, sídlisko Prednádražie či Trnavu, ale pre celý Trnavský kraj.