V Trnave sa predstaví takmer tisíc folkloristov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 15. augusta (TASR) – V Trnave sa uskutoční v dňoch 17. až 19. augusta 17. ročník folklórneho festivalu Trnavská brána. Organizuje ho Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan. TASR informovala za organizátorov podujatia Terézia Krupčíková.Na festivale sa zúčastnia skupiny z Česka, Poľska a Maďarska. "S myšlienkou založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu prišli niekoľkí milovníci folklóru. Ich cieľom bolo vzbudiť záujem mladej generácie a zaplniť voľný priestor, ktorý tvoril trnavský región na mape slovenských folklórnych festivalov," uviedla organizátorka podujatia.Festival sa koná v historickom centre mesta, na Trojičnom námestí. "To sa oblečie do ľudového šatu, nebudú chýbať stánky ľudovoumeleckých výrobcov, drevená brána vyzdobená prírodnými materiálmi, kukuričnými klasmi," poznamenala Krupčíková.Program festivalu sa koná na malom pódiu pred radnicou a v mestskom amfiteátri. Jeho súčasťou sú detské dvory a krojovaný sprievod cez Hlavnú ulicu. "Na Trojičnom námestí na jarmoku ľudových remesiel si účastníci festivalu môžu vlastnoručne za odbornej pomoci vytočiť džbán na hrnčiarskom kruhu, urobiť píšťalku, vyskúšať ohybnosť drôtu pri umeleckom drotárovi, pružnosť biča pri jeho práskaní, vyzdobiť vlastný perník či poobliekať do sedemdesiatich sukieň šúpoľovú bábiku," doplnila organizátorka podujatia.Postupne sa z regionálneho festivalu stal medzinárodný, na ktorom sa zúčastňuje v posledných rokoch 800 až 900 účinkujúcich.