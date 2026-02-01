Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

01. februára 2026

V Trnave sa športová hala školy opäť premení na kráľovstvo hier, hrania a zábavy


Na kráľovstvo plné hier, fantázie a rodinnej zábavy premení festival FestHry športovú halu



trnava 676x451 1.2.2026 (SITA.sk) - Na kráľovstvo plné hier, fantázie a rodinnej zábavy premení festival FestHry športovú halu SOŠ elektrotechnickej v Trnave počas víkendu 7. až 8. februára. Návštevníkov jedného z najväčších festivalov tohto druhu na Slovensku čakajú spoločenské hry, kreatívne súťaže, stolný futbal, cornhole, detský kútik, nafukovacie atrakcie, divadielka, LEGO zóna, tvorivé dielne, drevené stavebnice a množstvo ďalších aktivít, ktoré podporujú kreativitu, spoluprácu a spoločný čas rodín.


„FestHry je podujatie, kde sa stretnú deti, rodičia aj starí rodičia pri jednej hre. Nie je to podujatie len o zábave, ale aj o návrate k spoločnému času bez obrazoviek. Viac ako dvadsaťročná tradícia tohto festivalu a tisíce spokojných návštevníkov nám neustále dokazuje, že o spoločenské hry a kvalitne strávený spoločný čas je záujem," povedal Rastislav Mráz, jeden z organizátorov festivalu. Organizátori návštevníkom ponúknu pestrú kombináciu moderných hier, klasických hračiek aj interaktívnych zážitkov, pričom veľký dôraz kladú na zapojenie detí do aktívnej hry.

„Vieme, že hry majú obrovský potenciál rozvíjať fantáziu, logické myslenie aj vzťahy v rodine. FestHry sú miestom, kde si každý nájde niečo, či už milovníci spoločenských hier, tvorivé deti alebo rodičia, ktorí hľadajú kvalitný program," doplnil Marek Domes, spoluorganizátor podujatia.


Festival hier, hračiek a zábavy FestHry sa uskutoční v Športovej hale SOŠ elektrotechnickej v Trnave na Sibírskej ulici v sobotu 7. februára od 10:00 do 20:00 a v nedeľu 8. februára od 12:00 do 18:00.




Zdroj: SITA.sk - V Trnave sa športová hala školy opäť premení na kráľovstvo hier, hrania a zábavy © SITA Všetky práva vyhradené.

