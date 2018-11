V Trnave zadržali osoby podozrivé z krádeží a podvodov voči seniorom

Trnavskí policajti zadržali dvoch mužov a jednu ženu, ktorí mali okrádať seniorov. Podozrivé vozidlo (na snímke) s posádkou zaznamenali kriminalisti v utorok v poobedných hodinách 6. novembra 2018. Išlo o vozidlo, ktoré použili páchatelia deň predtým pri pokuse o okradnutie staršej ženy v obci neďaleko Trnavy. Foto: TASR - KR PZ Trnava Foto: TASR - KR PZ Trnava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. novembra (TASR) - Trnavskí policajti zadržali dvoch mužov a jednu ženu, ktorí mali okrádať seniorov. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.Podozrivé vozidlo s posádkou zaznamenali kriminalisti v utorok (6. 11.) v poobedných hodinách. Išlo o vozidlo, ktoré použili páchatelia deň predtým pri pokuse o okradnutie staršej ženy v obci neďaleko Trnavy.uviedla hovorkyňa. Ako dodala, dvaja z pravdepodobných páchateľov boli občania Českej republiky a to využívali rovnako vo svoj prospech. Policajti osoby zadržali a preverili všetky prípady, ktoré boli nahlásené za posledné obdobie v Trnavskom kraji.Policajti v rámci zisťovania oslovili poškodených seniorov a došlo k ich identifikácii. Okrem toho policajti vyhodnotili kamerové záznamy a vykonali ďalšie úkony, na základe ktorých bolo možné osoby obviniť zo zločinu krádeže v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva.doplnila Linkešová. V zmysle zákona môže hroziť osobám trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov.Od začiatku októbra nahlásili starší ľudia v Trnavskom kraji celkom päť prípadov, keď ich podobným spôsobom okradli o viac ako 20.000 eur. Nie je vylúčené, že prípadov okradnutých seniorov je v skutočnosti viac. Podozrivé osoby využívali na prepravu aj iné vozidlá. V jednom prípade došlo k pokusu o krádež hotovosti vo výške 6000 eur.informovala hovorkyňa KR PZ v Trnave.Polícia upozorňuje, že vo väčšine prípadov ide o podvodníkov, ktorí sa v prvom rade snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich pod rôznymi zámienkami okradnúť. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze.