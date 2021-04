V Trnave zrušia nariadenie o čase predaja a prevádzky služieb, potom ho nahradia novým

Trnave

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mestské zastupiteľstvo vvyhovelo protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta.Dokument ohraničoval otváraciu dobu pre jednotlivé druhy prevádzok v meste. Podľa prokurátora nariadenie nebolo vydané v súlade so zákonom.Prokurátor vyčítal nariadeniu v niektorých častiach nejednoznačnosť, presiahnutie rámca oprávnení mesta a ďalšie nedostatky. Namietal tiež právomoc mestských poslancov kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia.Poslanci podľa zákona o obecnom zriadení môžu požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré na území mesta podnikajú, zákon im však podľa prokurátora nedáva právomoc kontrolovať dodržiavanie nariadenia.Trnavským mestským poslancom prokurátor navrhol nariadenie zrušiť ako celok. Následne by bolo podľa neho vhodné prijať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by bolo stručné, výstižné, prehľadné a jasne formulované.O novom všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude určovať pravidlá času predaja a prevádzky služieb bude Mestské zastupiteľstvo vrokovať koncom apríla. Jeho prijatím bude zrušené aj doterajšie nariadenie.