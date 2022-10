V Trnavskom kraji mapuje krajské a komunálne voľby Trnavské rádio

26.10.2022 (Webnoviny.sk) -Nabitá obsahom. Taká bude sobota 29. októbra v Trnavskom rádiu. Tím reportérov bude sledovať celý región vo zvuku aj v obraze a prinesie pohľad na to, ako volíme.Zaujímavosti z priebehu volebného dňa nájdu poslucháči už od rána na jednom mieste. www.trnavske.radio . Postupne sa na nej objavia aj priebežné a neskôr finálne volebné výsledky.Vysielanie bude mapovať volebný deň v spravodajstve o 5 minút skôr ako ostatní. Teda vždy 5 minút pred celou presne tak, ako sú poslucháči zvyknutí.. Vo vysielaní budú hostia, ktorí priblížia, ako funguje mestská samospráva či župný úrad.O tom, ako sa robia predvolebné prieskumy a prečo anketa na sociálnej sieti nemusí odrážať realitu, budú moderátori hovoriťPo zatvorení volebných miestností o 20.00 hodine sa Trnavské rádio pozrie na fenomény aktuálnych komunálnych volieb spoločneReportéri Trnavského rádia budú mapovať dianie vo volebných centrálach aj v spolupráci s regionálnymi webmi od Záhoria po Žitný ostrov."Komunálne voľby a voľby do VÚC sú presne to, kde je Trnavské rádio doma. Naši editori sa postarajú o pestrosť a výber regionálnych informácií," povedal programový riaditeľ Dušan Vančo.V nedeľnom spravodajstve bude Trnavské rádio okrem iného vysielať aj reakcie víťazných kandidátov.Trnavské rádio je regionálne rádio s pokrytím takmer celého Trnavského kraja. Aktuálne správy vysiela vždy 5 minút pred celou, teda o 5 minút skôr ako ostatní. Súčasťou vysielania je vlastný dopravný servis 0800 202 900 z ciest Trnavského kraja vysielaný každých 30 minút.Informačný servis