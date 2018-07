V Trump Tower sa našli podozrivé balíčky

Na snimke Trump Tower. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. júla (TASR) - Newyorská polícia skontrolovala v piatok obsah troch balíčkov, ktoré sa našli v mrakodrape Trump Tower patriacom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informovala o tom agentúra AP.Balíčky nájdené v Trump Toweruviedol na Twitteri šéf protiteroristického oddelenia newyorskej polície James Waters s tým, že ich obsah skontroloval policajný pyrotechnik.Prezidentov syn Eric Trump na Twitteri uviedol, že v podozrivých balíčkoch boli USB nabíjačky, pričom dodal žePodozrivé predmety si ako prvý všimol v piatok približne o 16.30 h miestneho času (22.30 h SELČ) zamestnanec bezpečnostnej služby v Trump Tower a o svojom náleze informoval políciu.Počas policajného zásahu v Trumpovom mrakodrape bola nakrátko uzavretá časť Piatej Avenue pred vstupom do budovy. Šéf Bieleho domu Donald Trump sa v piatok v New Yorku nezdržoval.