V tuniských voľbách zrejme zvíťazili umiernení islamisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 7. októbra (TASR) - Tuniská islamistická Strana obrody (an-Nahda) podľa agentúr na prieskum verejnej mienky získala v nedeľňajších parlamentných voľbách v Tunisku najvyšší počet hlasov a približne 40 kresiel v 217-člennom parlamente, informovala agentúra AP. Na druhom mieste by mala skončiť strana väzneného mediálneho magnáta Nabíla Karawího.Každá zo strán usporiadala tlačovú konferenciu a ohlásila, že podľa svojich vlastných odhadov zvíťazila. Oficiálne výsledky sa podľa AP očakávajú najskôr v pondelok.Volebná účasť podľa volebnej komisie dosiahla 41 percent a neočakáva sa, že by niektorá zo strán získala väčšinu potrebnú na to, aby mohla vládnuť samostatne.Voľby sú podľa AP dôležité pre hospodársku a sociálnu stabilitu krajiny a sú aj ukazovateľom pred druhým kolom prezidentských volieb, v ktorom sa stretnú práve Karawí a nezávislý profesor práva Kajs Saíd.Druhé kolo prezidentských volieb sa má konať v nedeľu 13. októbra. Karawího, ktorý sa stal prakticky okamžite po júnovom ohlásení svojej kandidatúry favoritom predvolebných prieskumov, vzali v auguste do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z prania špinavých peňazí.Tunisko je považované za "kolísku" tzv. arabskej jari a jedinú spomedzi krajín zasiahnutých v rokoch 2010 a 2011 touto vlnou protestov a povstaní, v ktorej prebehol úspešný demokratizačný proces. V súčasnosti však trpí spomalením ekonomiky a sociálnymi nepokojmi.