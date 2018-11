V Turecku citeľne zdražuje takmer všetko okrem plynu a elektriny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 5. novembra (TASR) - Inflácia v Turecku nie je na ústupe. Podľa údajov štatistického úradu krajiny v októbri v porovnaní so septembrom vzrástli spotrebiteľské ceny o 2,67 %. Medziročne bol ich rast 25,24 %.Rýchlo zdražujú najmä potraviny a nealkoholické nápoje. Za rok treba za ne platiť o 29,3 % viac. V spotrebnom koši Turkov majú podiel takmer 25 %. Nábytok a elektrospotrebiče sú teraz drahšie medziročne o 38 % a doprava o 32 %. Rovnaký trend sa prejavuje aj v nájomnom. Nestúpajú len ceny plynu a elektriny, ktoré kontroluje štát. Energiu vláda nakupuje čoraz drahšie, ale zvýšené náklady neprenáša na spotrebiteľov. Dotuje ich. Ceny nemôžu zvyšovať len pekári. Prezident Recep Tayyip Erdogan im pohrozil vysokými pokutami.Slabosť líry, tureckej meny, je hlavnou príčinou importovanej inflácie. Líra od začiatku roka voči americkému doláru oslabila takmer o 25 %. V auguste sa dostala voči USD na tohtoročné minimum, ale odvtedy mierne posilňuje.Výrobné ceny v Turecku medziročne vzrástli o 45 %. V októbri stúpli v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi slabšie.Vstup Turecka do Európskej únie sa zdá čoraz menej pravdepodobným. Manfred Weber, nemecký poslanec Európskeho parlamentu a predseda jeho frakcie ľudovcov denníku Bild am Sonntag (4.11.) povedal, že ak by sa stal po budúcoročných voľbách predsedom EP, navrhne skončiť prístupové rozhovory s Ankarou do európskeho spoločenstva.