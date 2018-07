V Turecku odsúdili na doživotie 72 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 12. júla (TASR) - Na doživotie poslal turecký súd do väzenia 72 obžalovaných za účasť na šarvátkach na Bosporskom moste v Istanbule, ku ktorým došlo počas pokusu o štátny prevrat v júli 2016 a vyžiadali si 34 životov. Informovala o tom agentúra Reuters.Všetci odsúdení boli uznaní za vinných z úmyselného zabitia 34 civilistov, ktorí spolu s ďalšími uposlúchli výzvu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a na Bosporskom moste sa postavili na odpor účastníkom prevratu. Jednou z obetí bol aj šéf volebnej kampane Erdoganovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Erol Olčok a jeho 17-ročný syn.Rozsudky nad 72 obžalovanými prišli v čase, keď sa Turecko pripravuje pripomenúť si druhé výročie pokusu o prevrat, ku ktorému došlo 15. júla 2016. Na počesť tých, ktorí sa pučistom postavili na odpor, bol Bosporský most - jedno z ohnísk vzbury - premenovaný na Most mučeníkov 15. júla.Z koordinácie prevratu obviňuje turecká vláda duchovného Fetullaha Gülena žijúceho v USA. Od pokusu o prevrat uväznili v Turecku viac ako 50.000 ľudí a 150.000 ďalších prišlo o prácu. Zadržali tiež viac ako 120 novinárov.