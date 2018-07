V Turecku prerokúvajú novely, ktoré zabezpečia boj proti teroru

Na archívnej snímke turecký parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 23. júla (TASR) - Poslanci tureckého parlamentu začali v pondelok s prerokúvaním návrhu zákona, ktorého obsah zabezpečí aj po zrušení výnimočného stavu v krajine z 19. júla efektívnosť boja proti terorizmu.Informovala o tom spravodajská televízia CNN Türk.Balík noviel platnej tureckej legislatívy obsahuje celkove 25 bodov vrátane zmien vo viacerých legislatívnych normách ako napríklad zákone o boji proti terorizmu či dekrétoch vydaných počas výnimočného stavu.Guvernéri 81 provincií krajiny polmesiaca by zmysle navrhovaných zmien dostali právomoc obmedziť pohyb istých jedincov pri vstupoch do istých častí provincie a výstupoch z nich, ak si to vyžiada verejný poriadok a bezpečnosť. Takisto by guvernéri mali kompetenciu rozhodovať o možnosti zhromažďovania občanov v istých lokalitách v danom čase, respektíve pohybe občanov i motorových vozidiel v nich. Navyše by mali právo zakázať aj prechovávanie legálne povolených zbraní.Demonštrácie a iné verejné zhromaždenia sa budú môcť tak pod holým nebom, ako aj v priestoroch konať maximálne do polnoci.Polícia bude môcť zadržať osoby podozrivé z trestných činov teroristického charakteru na maximálne 48 hodín, kým v prípade viacerých deliktov na štyri dni. Toto zadržanie však bude možné dvakrát predĺžiť, a to celkove na 12 dní. Opatrenie by malo byť v platnosti tri roky od nadobudnutia účinnosti noviel.Vojaci, žandári a policajti, ktorých počas výnimočného stavu v krajine najskôr prepustili zo služby, avšak neskôr sa po ich odvolaní mohli vrátiť do pôvodných zložiek, nemôžu rátať s návratom hodností. Pracovné príležitosti dostanú vorezortov vnútra, obrany a zahraničných vecí.Prepustení riadiaci štátni zamestnanci sa do funkcií takisto nevrátia, ale budú môcť pôsobiť na pôvodných pracoviskách.Návrh pamätá aj na úpravu prípadných ďalších prepúšťaní verejných zamestnancov.Zákonodarný zbor v Ankare, ktorý by podľa televízie mal balík pravdepodobne schváliť ešte v tomto týždni, by následne až do 1. októbra nemal rokovať.