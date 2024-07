V Turecku schválili zákon o odstránení miliónov túlavých psov

31.7.2024 (SITA.sk) - Tureckí zákonodarcovia schválili legislatívu, ktorej cieľom je odstrániť z ulíc krajiny milióny túlavých psov. Milovníci zvierat sa však obávajú, že to povedie k tomu, že mnohé psy budú buď zabité, alebo skončia v zanedbaných a preplnených útulkoch. Referuje o tom web The Guardian.Niektorí kritici tiež tvrdia, že zákon sa použije proti opozícii, ktorá v ostatných komunálnych voľbách zaznamenala obrovské zisky. Legislatíva totiž obsahuje sankcie pre starostov, ktorí nedodržiavajú jej ustanovenia a hlavná opozičná strana už vyhlásila, že ju nebude implementovať.Prezident Recep Tayyip Erdoğan , ktorý teraz musí toto opatrenie podpísať, poďakoval svojej vládnucej strane a zákonodarcom spriaznených strán, ktorí po „intenzívnom a únavnom“ zasadnutí hlasovali za zákon.Vláda odhaduje, že tureckými ulicami a vidieckymi oblasťami sa potulujú asi štyri milióny túlavých psov. Stále viac sa zhromažďujú vo svorkách a úrady evidujú viacero prípadov napadnutia psami. V krajine žije aj veľká populácia túlavých mačiek, no na tie sa žiadna legislatíva nezameriava.