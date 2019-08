V Turecku zadržali 330 migrantov smerujúcich do Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 19. augusta (TASR) - Turecké úrady zastavili na severozápade krajiny 330 migrantov, ktorí sa chceli protizákonne dostať na grécky ostrov Lesbos a odtiaľ ďalej do Európy, píše agentúra AP.Podľa nedeľňajšej správy tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu boli medzi nimi Afganci, Sýrčania i Palestínčania.Turecká pobrežná stráž, ktorá na situáciu v regióne dohliada, vykonala od soboty sedem operácií, priblížila Anadolu. V rámci nich zadržali celkovo 330 migrantov, ktorí sa chceli z tureckého okresu Ayvacik v provincii Čanakkale v člnoch preplaviť na grécky ostrov Lesbos.V Turecku sa podľa odhadov nachádza viac než 3,5 milióna utečencov zo Sýrie. Je však pre nich iba prechodnou krajinou, odkiaľ sa pokúšajú často riskantnými spôsobmi dostať ďalej do niektorého z členských štátov Európskej únie.Množstvo nových migrantov prichádzajúcich do Grécka pomohla obmedziť dohoda medzi Ankarou a Bruselom z roku 2016.