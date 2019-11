V Turecku zatkli 17 osôb podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 7. novembra (TASR) - Turecká polícia zatkla vo štvrtok 17 cudzincov podozrivých z napojenia na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom turecká štátna agentúra Anadolu.Sedemnásť osôb, ktorých občianstvo nebolo zverejnené, zatkli v tureckom hlavnom meste Ankara a príslušníci protiteroristickej polície ich odviedli na vypočúvanie.Turecko v posledných dňoch zdôrazňuje, ako po smrti vodcu IS abú Bakra Baghdádího úspešne zasahuje proti tejto džihádistickej organizácii. Baghdádí sa vyhodil do vzduchu počas operácie americkej špeciálnej jednotky v noci na 27. októbra v provincii Idlib ležiacej na severozápade Sýrie.Tureckí predstavitelia oznámili, že tento týždeň zatkli Baghdádího sestru, a informovali tiež, že od vlaňajška zadržiavali jeho manželku.Prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok uviedol, že členovia Baghdádího sprievodu sa pokúšali vstúpiť na územie Turecka a niekoľkých z nich zatkli. Ich počet sa blíži, povedal Erdogan.V prvých rokoch konfliktu v Sýrii, keď Turecko dávalo najavo, že si želá zvrhnutie tamojšieho prezidenta Bašára Asada, bolo obviňované, že nebráni džihádistom v prekračovaní svojej hranice. To sa zmenilo po sérii útokov IS na území Turecka a Ankara sa v roku 2015 pridala ku koalícii proti IS vedenej Spojenými štátmi.Turecko je v posledných týždňoch znovu obviňované, že vojenskou operáciou proti kurdským milíciám na severe Sýrie oslabuje boj proti IS. Práve kurdskí bojovníci boli hlavnou silou v bojoch proti IS a zohrali aj dôležitú úlohu pri zistení miesta pobytu Baghdádího.