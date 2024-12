V týchto slovenských mestách sa zvýšila kvalita života

Miesto pre skutočné stretnutia

Z nových mestských parkov sa tešia aj samotné mestá

16.12.2024 (SITA.sk) -Plôch na zmysluplné trávenie voľného času nie je v našich mestách nikdy dosť. V roku 2024 si päť z nich v tomto ohľade výrazne polepšilo. Vo Veľkom Mederi, Levoči, Košiciach Dargovských hrdinov, Rožňave a Považskej Bystrici vyrástli v roku 2024 mestské parky čo svet nevidel – Lidl Čistinky. V druhej edícii súťaže ľudia odovzdali viac ako 1 100 000 hlasov a práve týchto päť miest ich získalo najviac spomedzi 68 účastníkov. O víťazoch rozhodli ľudia v hlasovaní na webe www.lidl.sk/cistinka Nedávny prieskum[1] potvrdil, že Slováci trávia čoraz viac času na sociálnych sieťach - denne v priemere až neuveriteľných 177 minút!stretávať s blízkymi, nadväzovať nové priateľstvá, jednoducho plnohodnotne tráviť voľný čas. Práve Lidl Čistinky im ho poskytujú. Mestské parky sú určené pre malých aj veľkých, fajnšmekrov aj športovcov. Na Čistinke si príde na svoje naozaj každý. Na ihrisku sa zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú ľudia bez rozdielu veku a každý si môže do sýtosti zašportovať, seniori tu nájdu miesto na pokojné posedenie. Zámerom diskontu je aktívne prispievať k rozvoju spoločnosti a povzbudzovať ľudí k zdravému životnému štýlu.Lidl chce prostredníctvom tohto projektu priniesť do slovenských miest nielen viac zelene, ale aj podporiť miestne komunity a zlepšiť život obyvateľov.za oblasť nákupu a marketingu.Každá Čistinka je vytvorená s ohľadom na potreby konkrétneho mesta, pričom jednotlivé moduly je možné variabilne usporiadať. Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní s detským ihriskom Žihadielkom, hodnota jedného mestského parku je takmer 280 000 €. Cieľom reťazca je prispieť k zdravšiemu, zelenšiemu a príjemnejšiemu mestského priestoru. V dnešnej dobe, keď sa životné tempo neustále zvyšuje, môžu ľudia práve na takýchto miestach spomaliť, načerpať novú energiu alebo posilniť medziľudské vzťahy. Lidl Čistinka nie len o mestských parkoch, ale o dlhodobom záväzku reťazca vytvárať udržateľnú budúcnosť a podporovať zdravie a kvalitu života vo všetkých kútoch Slovenska.Nadácia Lidl už postavila desať mestských parkov Čistinka a ďalších päť je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie na stavbu. V úplne prvej edícii projektu sa z výhry tešili obyvatelia Rimavskej Soboty, Modry, Štúrova, Dolného Kubína a Komárna. V aktuálnom, 3. ročníku súťaže svoju Lidl Čistinku získali mestá Hurbanovo, Bernolákovo, Snina, Partizánske, Bratislava – Dúbravka.Prvú Čistinku z druhého ročníka Lidl otvoril ešte v máji v. "Podarila sa nám krásna vec, získať úžasný park, ktorý je miestom pre všetky generácie. Mňa najviac teší, ako sa preň Považskobystričania zomkli, vzájomne sme sa podporovali, motivovali, ťahali vpred. Bol to krásny mesiac a pol spolupatričnosti. Opäť sme spoločnými silami dokázali vyhrať ďalší pekný priestor pre naše mesto. Verím, že Lidl Čistinka na sídlisku Stred sa stane príjemným miestom stretávania, hier a športu pre malých, ale aj veľkých", povedal primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas.Najvyšší počet hlasov v druhej edícii získalo mestos počtom 284 375 hlasov. "Je pre nás veľkou cťou a potešením vidieť, ako sa naše mesto spojilo pre dosiahnutie tohto cieľa. Spoločne sme dokázali, že keď sa zomkneme, dokážeme veľké veci. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu a tešíme sa na budúce projekty Nadácie Lidl, ktoré veríme prinesú ďalšie pozitívne zmeny do nášho krásneho mesta, " povedal Marián Soóky, primátor mesta.V kategórii miest sa od 9 001 do 15 999 obyvateľov zvíťazila, v ktorej diskont Čistinku otvoril v septembri. "Presne pred rokom sme sa v tomto čase chystali na spustenie hlasovania o Lidl Čistinku v našom meste. Ani sme nesnívali o úžasných takmer 190-tisíc hlasoch, ktoré Levoča v súťaži získala. Dnes už nový mestský park zdobí naše sídlisko Pri prameni. V meste Levoča je to už druhé ihrisko, ktoré sme získali od spoločnosti Lidl. Tieto ihriská jednak už počas súťaže utužujú komunity a po výhre skrášľujú verejný priestor a rozširujú možnosti aktívneho trávenia voľného času priamo v meste. Ďakujeme spoločnosti Lidl za nový mestský park a Levočanom prajem, aby Lidl Čistinku využívali naplno a užili si tu príjemný čas oddychu, relaxu a zábavy so svojimi priateľmi a rodinami," hovorí primátor mesta Levoča, Miroslav Vilkovský.Lidl Čistinka vyrástla v novembri tohto roka aj v, v mestskej časti Dargovských hrdinov. "Veľmi sa teším, že sme boli úspešní v hlasovaní a tým sme získali investíciu v sume takmer 300 tisíc eur. Teší ma to o to viac, že sme prvá mestská časť v meste Košice, ktorá takúto Lidl čistinku vyhrala. Prvenstvo sme získali aj v použití solárneho osvetlenia, ktoré bolo na tomto ihrisku zrealizované, čím sa ihrisko stalo ešte viac zelenším z pohľadu ekológie. Ďakujem všetkým, ktorí v súťaži hlasovali za našu mestskú časť, rovnako ďakujem spoločnosti Lidl za ústretový prístup a od samotného podpisu zmluvy cez výstavbu až k odovzdaniu ihriska do užívania. Čas od výhry k realizácii zbehol veľmi rýchlo a obyvatelia sa už môžu tešiť z nového krásneho a viacúčelového komplexu ihrísk slúžiacich všetkým vekovým skupinám - nielen z našej mestskej časti," povedal Dominik Babušík, starosta mestskej časti.To, že súťaž o mestský park má zmysel aj v budovaní komunít, ocenil primátorMichal Domik: "Ďakujeme za možnosť, získať do nášho mesta aj takouto formou v poradí už druhé ihrisko od Nadácie Lidl. Som hrdý na Rožňavčanov a vďačný obyvateľom okresu Rožňava, ale aj celému Gemeru ako priateľom z Revúcej, Rimavskej Soboty, ktorý nám pomohli pri hlasovaní, a zas sme ukázali svoju súdržnosť, súťaživosť a spoločne dokázali znovu vyhrať. A práve preto viac ako hodnotu ihriska si cením spoluprácu a súdržnosť iných miest. Osobne si vážim to, že aj vďaka takýmto súťažiam sa budujú vzťahy medzi obyvateľmi a samosprávami z iných miest a obcí."Kategória miest do 9 000 obyvateľov: Veľký Meder (284 375 hlasov)Kategória miest od 9 001 do 15 999 obyvateľov: Levoča (189 864 hlasov)Kategória miest od 16 000 do 21 999 obyvateľov: Rožňava (36 119 hlasov)Kategória miest od 22 000 do 34 999 obyvateľov: Košice – Dargovských hrdinov (77 217 hlasov)Kategória miest nad 35 000 obyvateľov: Považská Bystrica (33 201 hlasov)Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 140 493Víťazné mestá získali takmer 55% zo všetkých hlasov: 620 776Najviac hlasov za celú súťaž získal Veľký Meder: 284 375 a prekonal aj Rimavskú Sobotu spred roka[1] AMI Digital Index 2023, N = 1003, máj 2023Informačný servis