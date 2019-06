V U.S. Steel sa vyjednávanie o mzdách blíži k dohode

US Steel Košice, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. júna (TASR) – V rámci kolektívneho vyjednávania v košických oceliarňach U.S. Steel došlo k predbežnej dohode na zvýšení miezd pre každého zamestnanca o 40 eur s účinnosťou od 1. mája. Po utorkovom (4. 6.) kole rokovaní to pre TASR potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraj Varga.uviedol odborársky predák. Variabilná mzdová platba by mala ostať vo výške 9 percent.Celkový návrh z procesu kolektívnych vyjednávaní bude v textovej podobe pripravený na prerokovanie všetkým 11 základným organizáciám združeným pri Rade odborov U.S. Steel Košice." povedal Varga.Pre nespokojnosť s navýšením miezd odbory v apríli vyhlásili v podniku štrajkovú pohotovosť. Pôvodne žiadali zvýšenie tarifnej mzdy o 70 eur, pričom zamestnávateľ ponúkal v priemere len 20 eur. Mediátorka určená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhla minulý týždeň zvýšenie o 35 eur, a to spätne od 1. apríla.Nárast miezd o 40 eur pre každého označil Varga za kompromis vychádzajúci aj zo stále zhoršujúcej sa situácie na trhu s oceľou" konštatoval.Pre nepriaznivú situáciu na trhu s oceľou zaviedli v košickom hutníckom závode počas mája štvordňový pracovný týždeň. Keďže nedošlo k dohode na predĺžení tohto opatrenia, v júni sa v oceliarňach pokračuje v bežnej prevádzke.dodal Varga.Výrobcovia ocele v Európskej únii (EÚ) v otvorenom liste tento týždeň upozornili, že Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov v dôsledku zavedenia ciel na jej dovoz do USA. Poukázali na globálnu nadmernú kapacitu ocele a využívanie trhu EÚ ako dampingového skladu pre celosvetové nadbytočné množstvá ocele. Varovali, že ohrozené sú tisícky pracovných miest a EÚ musí preto podľa nich konať.