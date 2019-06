V Údolí želovských pivníc je približne 80 vínnych domčekov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke predseda občianskeho združenia Údolie želovských pivníc Gabriel Oravec pri svojej vínnej pivnici. Želovce, 21. júna 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Obec chce zastaviť pokles počtu obyvateľstva výstavbou bytov

Desiatky nadšencov obnovili areál bývalých kúpeľov Šóšár

Na snímke starosta Želoviec Štefan Rimaj v areáli obnovených vaňových kúpeľov Šóšár. Želovce, 21. júna 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

SOŠ je jedinou strednou školou Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom v obci

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Želovce 22. júna (TASR) - Vlastné pivnice, v ktorých sa už desaťročia dorába víno, majú aj Želovce v okrese Veľký Krtíš. V Údolí želovských pivníc je v súčasnosti približne 80 vínnych domčekov, z veľkej časti vrezaných do tufových skál, kde nadšenci vínneho moku v máji tohto roku zorganizovali prvý Deň otvorených dverí.povedal pre TASR predseda občianskeho združenia Údolie želovských pivníc Gabriel Oravec.Šéf združenia sám na ploche troch hektárov neobrába hrozno, ale kríky čiernych ríbezlí.hovorí.Želovské pivnice vytesané v mäkkej hornine vznikli pravdepodobne v stredoveku ako úkryt pred plienením výbojných vojsk. V 20. storočí sa na ne akosi pozabudlo a až v 70. rokoch sa partie ľudí rozhodli vyčistiť toto miesto a postupne v ich blízkosti pestovať hrozno a dorábať víno.Najdlhšiu vínu pivnicu dlhú 40 metrov vlastnilo kedysi na tomto mieste v tvare obrátenej slzy miestne poľnohospodárske družstvo. Oravcova pivnica je dlhá 22 metrov. Aj v horúčavách nad 30 stupňov je v nej stabilných 11 stupňov Celzia.V obci Želovce v okrese Veľký Krtíš by radi zastavili pozvoľný úbytok obyvateľov. V spolupráci so súkromným investorom chcú preto začať stavať nové byty. Prvá štúdia, s ktorou stavebník prišiel do obce, je o bytovke s 24 bytmi.hovorí starosta Želoviec Štefan Rimaj. Výstavba nových bytov je preto vítanou iniciatívou, ktorá by mohla pokles demografie zvrátiť.Podľa Rimaja z obce v uplynulom desaťročí odišli ľudia najmä za prácou.konštatoval.Investor má v pláne prestavať na byty administratívnu budovu bývalého poľnohospodárskeho družstva. Okrem výstavby bytov chce zveľadiť aj okolie bytovky a to tak, aby tam nájomníci mohli plnohodnotne tráviť svoj voľný čas.Výzvou pre starostu, ktorý nastúpil do úradu po minuloročných komunálnych voľbách, je aj vybudovanie kanalizácie, ktorá obci evidentne chýba. Dedina sa však najskôr musí vyrovnať s takmer 300-tisícovým úverom, ktorý si pred niekoľkými rokmi zobrala na realizáciu niekoľkých investičných akcií.Areál niekdajších kúpeľov Šóšár neďaleko Želoviec v okrese Veľký Krtíš už niekoľko rokov obnovuje tamojšie Občianske združenie (OZ) Šóšárských prameňov. Niekoľko desiatok ľudí zmenilo od roku 2015 približne dvojhektárové územie kúpeľov a priľahlý lesopark na nepoznanie.priblížil starosta Želoviec a sám aj aktívny člen združenia Štefan Rimaj.Aktuálne ľudia pracujú na obnove malého amfiteátra, ktorý má už novú strechu a pódium.pripomenul starosta.Areál bývalých kúpeľov vlastní dopravná spoločnosť SAD Zvolen. Združenie si ho od nej pred časom prenajalo s tým, že ho podľa možností zrevitalizuje a otvorí tak opäť pre ľudí ako oddychovú zónu. V jeho blízkosti sa navyše nachádza aj významné archeologické nálezisko, kde boli v 20. storočí objavené stovky hrobov Avarov a tisícky historických predmetov.Združenie podľa Rimaja zakladalo päť ľudí, dnes sa ich na obnove areálu podieľa zhruba 50.doplnil.Podľa webstránky obce kúpele vznikli v prvej polovici 19. storočia a existovali do roku 1945 ako malé vaňové kúpele lokálneho významu s minerálnymi prameňmi zemito-zásadito-slanej vody. Úspešne sa tam liečili choroby kĺbov, pohybového ústrojenstva a poúrazové stavy. Zanikli v druhej polovici 20. storočia. Miesto sa po druhej svetovej vojne zmenilo na socialistický pioniersky tábor, doškoľovacie stredisko, nočné sanatórium a koncom storočia v ňom život celkom ustal.Viaceré minerálne pramene ale dodnes vyvierajú popri ceste zo Želoviec do Kiarova, po ktorej vedie aj cykloturistická trasa.Jediná stredná škola Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) so sídlom v obci sa nachádza v Želovciach v okrese Veľký Krtíš. Stredná odborná škola (SOŠ) zabezpečuje odborné vzdelávanie tínedžerov v odboroch poľnohospodárstvo a záhradníctvo kontinuálne od roku 1948.pripomína jej riaditeľka Andrea Bánovská. Z pôvodne Štátnej roľníckej školy sa postupne pretransformovali na Poľnohospodárske odborné učilište (POU) a v roku 1988 na Strednú poľnohospodársku školu s POU. V roku 2002 to už bola Združená stredná škola poľnohospodárska a od roku 2008 SOŠ.Škola vzdeláva žiakov v učebnom odbore poľnohospodár - služby, záhradník s možnosťou pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu záhradníctvo a v študijnom odbore záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba. Tieto odbory sa stali v posledných rokoch vcelku atraktívnymi. Absolventi totiž nachádzajú uplatnenie napríklad ako kvetinári, ovocinári, vinári, floristi a pod.Podľa riaditeľky svedčí o tom aj záujem o štúdium.povedala pre TASR.Atraktívnosť vzdelávania by mal ešte zvýšiť nový projekt výstavby tzv. hydroponického skleníka, čo je dnes moderný trend bezzeminového pestovania rastlín a plodín. Peniaze naň získali prostredníctvom Úradu vlády SR v rámci podpory okresov s vyššou mierou nezamestnanosti.Škola kedysi sídlila v obci v starom kaštieli Zichyocov. Od 90. rokov uplynulého storočia je v obnovenej budove bývalej družstevnej sýpky.