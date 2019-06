V Ugande potvrdili prvý prípad eboly od vypuknutia epidémie v Kongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Kampala 12. júna (TASR) - V Ugande zaznamenali prvý prípad eboly, odkedy pred desiatimi mesiacmi vypukla epidémia tohto nákazlivého vírusového ochorenia v susednej Konžskej demokratickej republike (KDR). Pacientom je päťročný chlapec pôvodom práve z KDR. Na základe utorkových informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom napísala agentúra AFP.uviedla WHO na Twitteri.Ugandské ministerstvo zdravotníctva a WHO už v reakcii na daný prípad vyslali zdravotnícke tímy do západougandského mesta Kasese s cieľom identifikovať prípadné ďalšie nakazené osoby a zaočkovať ľudí, ktorí s malým pacientom prišli do kontaktu.V Ugande panujú prísne bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa na východe KDR nakazilo ebolou za posledných desať mesiacov už 2000 ľudí, pričom približne dve tretiny z nich chorobe podľahli.