V Uherskom Brode je unikátna planetárna cesta i múzeum učiteľa národov

Ján Amos Komenský Foto: TASR/reprodukcia Foto: TASR/reprodukcia

Bratislava/Uherský Brod 12. augusta (TASR) – Mesto Uherský Brod v susednom moravskom Slovácku má pre turistov viacero lákadiel. Z nich sú unikátne planetárna cesta v meste aj okolí i veľké múzeum učiteľa národov.uviedla pre TASR Veronika Valašková z Mestského informačného centra v Uherskom Brode.Na planetárnej ceste je podľa jej slov aj digitálne planetárium v prízemí domu kultúry. Tam pod päťmetrovou kopulou možno vidieť hviezdnu oblohu, pohyb a povrch planét či let raketoplánu. Súčasťou tejto cesty je galaktická cesta so zaujímavými informáciami o vesmíre na piatich paneloch pod hvezdárňou. Od nej pokračuje planetárna cesta v dĺžke siedmich kilometrov do mestskej časti Maršov. Tam je zakončená informačným panelom o hraniciach slnečnej sústavy.Pre záujemcov o históriu je okrem priemyselných a iných tematických ciest k dispozícii Cesta mestskou pamiatkovou zónou. Obsahuje kostoly, radnicu a ďalšie objekty či Múzeum Jána Amosa Komenského sídliace v časti zachovaného mestského opevnenia. Zábavno-poučné múzeum venované učiteľovi národov má dve expozície: Komenský ľudstvu, Stará škola a informatórium. Vrchná časť tohto historického objektu je venovaná expozícii najvzácnejších etnografických a historických zbierok s názvom Starožitnosti Uherskobrodska.V Dome kultúry a iných priestoroch sa až do konca septembra koná festival Brodské kultúrne leto.