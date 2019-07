V Uherskom Hradišti štartuje Letná filmová škola

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Letná filmová škola (LFŠ) v Uherskom Hradišti patrí k najväčším filmovým prehliadkam v Českej republike. Na jubilejnom 45. ročníku podujatia, ktoré otvoria v piatok, má tradične bohaté zastúpenie aj slovenská kinematografia.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Najhorúcejšou novinkou z domácich titulov je nový film Marka Škopa Nech je svetlo, nedávno uvedený vo svetovej premiére na MFF Karlove Vary, kde získal Zvláštne uznanie Ekumenickej poroty a jeho hlavný predstaviteľ Milan Ondrík Cenu za mužský herecký výkon.V sekcii českých a slovenských noviniek premietnu päť súčasných slovenských a koprodukčných filmov. Diváci si môžu pozrieť drámu Ostrým nožom, film Teodora Kuhna inšpirovaný vraždou Daniela Tupého, príbeh z prostredia outsiderov Punk je hned! Juraja Šlauku, historickú drámu o rozporuplnom mužovi svojej doby Toman (r. Ondřej Trojan), filmový rozhovor dvoch osobností československej histórie Hovory s TGM (r. Jakub Červenka) či tragikomický film Na streche (r. Jiří Mádl) o zblížení dvoch generačne i kultúrne rozdielnych ľudí.V atmosfére letného kina sa predstaví mysteriózny thriller Trhlina Petra Bebjaka, rozprávka Čertovské pero Marka Najbrta a humorná dráma Teroristka Radka Bajgara.V programe LFŠ figurujú aj klasické diela. Zo slovenských sa tento rok do programu dostala komédia Utekajme, už ide (1986) o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere od režiséra Dušana Rapoša a impresionisticky ladený príbeh Sladké hry minulého leta (1969) režiséra Juraja Herza.dodala Nôtová.V Uherskom Hradišti je podľa nej bohato zastúpená krátkometrážna tvorba. Okrem študentských filmov sú pre divákov pripravené profily generačne spriaznených tvorcov - dokumentaristu Mareka Kuboša a animátora Martina Snopeka.O slovenskej kinematografii sa bude hovoriť aj na sprievodných podujatiach. Patrí medzi ne diskusia Vznik študentských filmov na FAMU Praha a VŠMU Bratislava za účasti režiséra a pedagóga Martina Šulíka a študenta Jakuba Speváka i diskusia s názvom Etika nakrúcania dokumentárneho filmu, o ktorej budú hovoriť slovenskí dokumentaristi Barbora Berezňáková, Marek Kuboš a Miro Remo.Najviac aktivít so slovenskou kinematografiou je na LFŠ naplánovaných na utorok 30. júla. Prehliadka potrvá do 4. augusta.