V ukrajinskej obci Ivanivske pri Bachmute pokračujú ťažké boje, Rusi tiež útočia na Bohdanivku

4.3.2024 (SITA.sk) - Na bachmutskom fronte v obci Ivanivske pokračujú ťažké boje . Rusi sa tiež snažia zaútočiť na dedinu Bohdanivka. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Iľja Jevlaš.„V tejto chvíli Rusi pokračujú v útokoch na obec Ivanivske na bachmutskom fronte, na hraniciach obce už prebiehajú ťažké boje. Naši vojaci hrdinsky vzdorujú a snažia sa zatlačiť Rusov z ich pozícií. Rusi sa pokúšajú zaútočiť aj na osadu Bohdanivka ležiacu severne od obce Časiv Jar. Sú tam vyslané výsadkové jednotky, motorizované pluky a záloha útočnej armády," povedal Jevlaš.Podotkol, že cieľom Rusov bolo obsadiť Časiv Jar, no „zatiaľ bezvýsledne".„Naši obrancovia držia líniu a nepúšťajú Rusov dopredu. Okrem toho bolo vybudovaných niekoľko obranných línií a silných mínových bariér, ako aj desiatky pozícií na rozmiestnenie nášho personálu, berúc do úvahy terén a nevyhnutné požiadavky, aby naši chlapci a dievčatá mohli účinne zasiahnuť nepriateľa a zároveň byť dobre chránení pred ruskými útokmi," povedal Jevlaš.