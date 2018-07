V uliciach hlavného mesta Haiti zavládol po protestov pokoj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Port-au-Prince 9. júla (TASR) - Po troch dňoch násilných protestov a rabovania zavládol v pondelok v hlavnom meste Haiti pokoj. Do štrajku proti vládou plánovanému zvýšeniu cien pohonných hmôt vstúpili vodiči autobusov a taxikári, zatvorená bola aj väčšina podnikov v meste, píše agentúra AP.V dôsledku štrajku sa do škôl ani práce nemohla dostať väčšina Haiťanov. Ulice metropoly Port-au-Prince boli z veľkej časti úplne prázdne.Násilné protesty proti vládou plánovanému zdraženiu palív vypukli v piatok, iba niekoľko hodín pred tým, ako mali vstúpiť nové ceny do platnosti. Výtržníci rabovali obchody a zapaľovali hranice.Demonštranti sa aj v pondelok zišli v niektorých štvrtiach a pokračovali v potýčkach s políciou.Vláda plánovala zvýšiť ceny pohonných hmôt a paliva až o 50 percent. V dôsledku násilností a protestov sa tak však nestalo.Nepokoje si vyžiadali niekoľko obetí na životoch. Došlo taktiež k zrušeniu leteckého spojenia do tejto chudobnej karibskej krajiny.