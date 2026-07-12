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12. júla 2026
V uliciach Osla bolo v noci 135-tisíc ľudí, desiatky vyhľadali lekársku pomoc
Fanúšikovia v uliciach hlavného mesta Nórska sa víťazstva a postupu do semifinále nedočkali. Štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta vo futbale Nórsko - Anglicko vyhnal neskoro v noci zo soboty ...
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12.7.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia v uliciach hlavného mesta Nórska sa víťazstva a postupu do semifinále nedočkali.
Štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta vo futbale Nórsko - Anglicko vyhnal neskoro v noci zo soboty na nedeľu do ulíc Osla 135-tisíc ľudí.
Nórske médiá uviedli, že 45 z nich muselo po prehre Nórska 1:2 po predĺžení vyhľadať lekársku pomoc. Títo ľudia skončili na pohotovosti medzi polnocou a siedmou hodinou ráno.
"Zdravotné záznamy u 24 pacientov preukázali zranenia a priamu spojitosť so sledovaním štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách sveta," uviedla pre Aftenposten zástupkyňa primára na pohotovosti v Osle Martine Engerová. Informoval o tom aj web ORF.
Zábery televíznej stanice TV2 ukázali obrovské davy ľudí pred Kráľovským palácom v Osle. Podľa tlačovej agentúry NTB sa len v centre mesta zhromaždilo až 135 000 ľudí, zatiaľ čo noviny Verdens Gang informovali, že po záverečnom hvizde bolo pred palácom približne 20 000 ľudí.
Napriek oslavnej atmosfére to bola podľa správ z médií aj rušná noc pre políciu s početnými operáciami po celej krajine: V hlavnom meste a ďalších mestách sa vyskytlo niekoľko prípadov opitosti, priestupkov voči verejnému poriadku a bitiek.
Zdroj: SITA.sk - V uliciach Osla bolo v noci 135-tisíc ľudí, desiatky vyhľadali lekársku pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta vo futbale Nórsko - Anglicko vyhnal neskoro v noci zo soboty na nedeľu do ulíc Osla 135-tisíc ľudí.
Nórske médiá uviedli, že 45 z nich muselo po prehre Nórska 1:2 po predĺžení vyhľadať lekársku pomoc. Títo ľudia skončili na pohotovosti medzi polnocou a siedmou hodinou ráno.
"Zdravotné záznamy u 24 pacientov preukázali zranenia a priamu spojitosť so sledovaním štvrťfinálového zápasu na majstrovstvách sveta," uviedla pre Aftenposten zástupkyňa primára na pohotovosti v Osle Martine Engerová. Informoval o tom aj web ORF.
Zábery televíznej stanice TV2 ukázali obrovské davy ľudí pred Kráľovským palácom v Osle. Podľa tlačovej agentúry NTB sa len v centre mesta zhromaždilo až 135 000 ľudí, zatiaľ čo noviny Verdens Gang informovali, že po záverečnom hvizde bolo pred palácom približne 20 000 ľudí.
Napriek oslavnej atmosfére to bola podľa správ z médií aj rušná noc pre políciu s početnými operáciami po celej krajine: V hlavnom meste a ďalších mestách sa vyskytlo niekoľko prípadov opitosti, priestupkov voči verejnému poriadku a bitiek.
Zdroj: SITA.sk - V uliciach Osla bolo v noci 135-tisíc ľudí, desiatky vyhľadali lekársku pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
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