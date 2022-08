V Únii začala platiť smernica o rovnováhe medzi prácou a osobným životom, prinesie otcom právo na otcovskú dovolenku

Právo na otcovskú dovolenku

Spoločenstvo solidarity

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Všetky členské krajiny Európskej únie (EÚ) musia od utorka uplatňovať smernicu o rovnováhe medzi prácou a osobným životom prijatú v roku 2019. Informovala o tom Európska komisia (EK) na svojej internetovej stránke.Podľa novej smernice majú pracujúci otcovia právo na otcovskú dovolenku najmenej desať pracovných dní v období narodenia ich dieťaťa. Náhrada mzdy počas tejto dovolenky musí byť minimálne na úrovni nemocenskej dávky. Každý rodič je oprávnený na najmenej štyri mesiace rodičovskej dovolenky, pričom dva mesiace z nej musia byť preplatené.Smernica ďalej zabezpečuje, že všetci zamestnanci opatrujúci príbuzného alebo osobu, ktorá s nimi žije v spoločnej domácnosti, majú právo na najmenej päť pracovných dní voľna ročne na opatrovanie.Zároveň všetci pracujúci rodičia s deťmi do osem rokov a všetci ľudia opatrujúci príbuzného majú právo požiadať o skrátený pracovný čas, pružný pracovný čas a pružnosť v mieste výkonu práce.„Rodičia a opatrovatelia v celej EÚ teraz majú viac garantovanej dovolenky s primeranou náhradou mzdy. Znamená to, že sa môžeme starať o svojich blízkych bez obetovania nášho vzťahu k nim alebo našej práce,“ uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová „Pružné rozloženie práce a možnosť vziať si voľno, keď to najviac potrebujeme, ukazuje, že EÚ je naozaj spoločenstvom solidarity,“ povedala podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica.