V Univerzitnej knižnici otvorili Veľkú filmovú žranicu

Na snímke výstava Veľká filmová žranica, ktorá prezentuje jedlo ako významný komunikačný prvok na talianskom filmovom plagáte druhej polovice 20. storočia zo zbierky Enrica Minisiniho v Cividale del Friuli vo výstavných priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave 15. októbra 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 15. októbra (TASR) - Výstavu filmových plagátov, ktorých spoločným menovateľom je jedlo a talianska kuchyňa, otvorili v pondelok v Bratislave za účasti veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriela Meucciho. Veľká filmová žranica je inštalovaná vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice. Názov výstavy, ktorá vznikla pod kurátorským dohľadom Andreu Tomasetiga a zberateľa filmových plagátov Enrica Minisiniho, je parafrázou filmu Marca Ferreriho z roku 1973 a naznačuje jej tematické zameranie - Jedlo ako významný komunikačný prvok na talianskom filmovom plagáte druhej polovice 20. storočia.Expozíciu tvoria originálne materiály zo zbierky Enrica Minisiniho v Cividale del Friuli.uviedla pre TASR Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý výstavu koncepčne pripravil. Výtvarné plagáty, letáky a fotopostery zahŕňajú obdobie od druhej svetovej vojny až po súčasnosť (1940 - 2000) a zobrazujú vývoj talianskej spoločnosti a jej tradície na rôznych úrovniach. Návštevník tam nájde plagáty k autorským filmom, typickým talianskym komédiám a slávnym snímkam, na ktorých sú tváre hercov ako Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, ale aj k menej známym filmom.komentoval výstavu Meucci. Podľa slov talianskeho veľvyslanca to bola práve kinematografia, ktorá počas celej svojej histórie zobrazovala pri nespočetných príležitostiach talianske pokrmy, aby tým zvýraznila charakter scén a hlavných predstaviteľov talianskych filmov.Pestrofarebné a rozmerné filmové plagáty vytvorili významní umelci, ktorí sú v súčasnosti oceňovaní a vyhľadávaní aj mimo Talianska - Anselmo Ballester, Luigi Martinati, Alfredo Capitani, Sandro Symeoni, Enrica De Seta, Giorgio Olivetti, Dante Manno, Renato Casaro, Angelo Cesselon, Averardo Ciriello. Vďaka spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) sa Minisiniho taliansku zbierku podarilo doplniť o plagáty z dielne českých a slovenských výtvarníkov, ktoré korešpondujú s tematickým zameraním výstavy.dodala Šulíková.Výstava je predzvesťou 3. ročníka Týždňa talianskej kuchyne a zároveň súčasťou 18. ročníka Týždňa talianskeho jazyka a kultúry vo svete. Potrvá do 30. októbra. Vstup je voľný, otvorená je denne od 10.00 h do 18.00 h.