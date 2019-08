V uplynulom týždni nedošlo ani k jednej zrážke človeka s vlakom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nezaznamenali v uplynulom týždni ani jednu zrážku vlaku s osobou. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.Počas plynulého týždňa (19. 8. - 25. 8.) sa na železnici vyskytli prípady nebezpečného správania sa osôb v blízkosti železničnej trate. V úseku Bratislava Hlavná stanica – Bratislava - Lamač nahlásil operačný dôstojník ležiacu ženu na koľajniciach. Neznáme osoby pohybujúce sa pri koľaji nahlásil rušňovodič vlaku na trati Nové Košariská – Kvetoslavov a v úseku Banská Bystrica – Radvaň. V úsekoch Košice – Kostoľany nad Hornádom a v Trnave nahlásili pokusy o samovraždy. "povedal Lukáč.ŽSR ako správca infraštruktúry opakovane apeluje na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.Lukáč doplnil, že na železnici sa často stretávajú aj s vyčíňaním vandalov. Napríklad na trati Krompachy – Margecany na zastávke Richnava ohlásil rušňovodič osoby, ktoré ukladali kamene na koľajnice." dodal Lukáč.