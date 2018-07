Sklenená izba - Carice van Houten Foto: InFilm Praha/Barbora Jančárová Foto: InFilm Praha/Barbora Jančárová

Bratislava 25. júla (OTS) - V uplynulých dňoch sa skončilo nakrúcanie nového filmu Sklenená izba (Glass room). Film podľa slávneho románu britského spisovateľa Simona Mawera, inšpirovaného dramatickými udalosťami 20. storočia i zrodom ikonického architektonického skvostu – brnenskej vily Tugendhat, režíruje Julius Ševčík. V hlavných úlohách sa predstaví množstvo zahraničných i domácich hviezd ako Carice van Houten, Hanna Alström, Claes Bang, Karel Roden a Karel Dobrý.Sklenená izba (Glass room) vzniká v produkcii Spoločnosti IN Film Rudolfa Biermanna, producenta divácky úspešných filmov Účastníci zájezdu, Obsluhoval jsem anglického krále, Román pro muže a drámy Masaryk, ocenenej 12 Českými levmi. Koproducentmi sú Česká televize, spoločnosť Investito Igora Rattaja a TV JOJ. Snímka vzniká s finančnou podporou mesta Brno. Výroba filmu bola podporená Českou republikou prostredníctvom Státního fondu kinematografie. Film vznikol s podporou programu Kreatívna Európa – MEDIA. Partnerom filmu je Hotel Emblem, oficiálnym dopravcom sú ČSA.Román Simona Mawera Sklenená izba (Glass room) sa stal svetovým bestsellerom, bol preložený do desiatok jazykov a bol nominovaný na prestížne literárne ocenenie The Man Booker Prize.Film na motívy tejto knihy rozpráva príbeh ľudí, ktorých životy, lásku a priateľstvá poznamenali dramatické udalosti 20. storočia. Osudy Liesel a Viktora Landauerových, ich priateľov, zamestnancov i mimoriadneho architekta Von Abta rámuje vznik jednej z najoriginálnejších modernistických stavieb v Európe, miesta veľkých milostných vzplanutí i životných zrád.Hviezdne medzinárodné obsadenie ponúkne v hlavnej úlohe herečku Carice van Houten, známu zo seriálu Hra o tróny či z vojnovej drámy Valkýra, kde hrala po boku Toma Cruisea a z oceňovanej drámy Paula Verhoevena Čierna kniha.Hannu Alström slovenskí diváci videli v dvoch pokračovaniach úspešnej akčnej komédie Kingsman.Ďalšiu ženskú rolu vytvorí slovenská rodáčka Alexandra Borbély, ocenená Európskou filmovou cenou pre najlepšiu herečku roka 2017 za úlohu vo filme O tele a duši, ktorý zvíťazil na Berlinale.Claes Bang je držiteľom Európskej filmovej ceny 2017 pre najlepšieho herca za film Štvorec, ktorý získal Zlatú palmu na MFF v Cannes, jeho najnovšou rolou je úloha vo filmovej adaptácii svetového bestselleru Davida Lagercrantza Dievča v pavúčej sieti.Dánsky herec Roland Møller je známy z thrilleru Atomic Blonde, aktuálne sa dokončuje film Lyrebird, kde vytvoril jednu z hlavných rolí po boku Guya Pearcea.Českú a slovenskú hereckú elitu zastupujú Karel Roden, Jana Plodková, Karel Dobrý, Marián Mitaš, Zuzana Fialová a Martin Hoffmann.Strihačom filmu Sklenená izba (Glass room) bude renomovaný poľský tvorca Jaroslaw Kaminski, ktorý je podpísaný pod strihom oscarovej snímky Ida i najnovším filmom Pawła Pawlikowského Studená vojna, oceneným na festivale v Cannes. Jaroslaw Kaminski je absolventom pražskej FAMU, je niekoľkonásobným držiteľom poľskej filmovej ceny Orel a ocenenia Los Angeles Movie Award za film Bikini Blue.Hudbu k filmu Sklenená izba (Glass room) zloží španielsky hudobný skladateľ Javier Navarrete, držiteľ oscarovej nominácie za hudbu k filmu Guillerma del Tora Faunov labyrint.Premiéra filmu, ktorý vzniká v česko-slovenskej koprodukcii, je naplánovaná na jar 2019, do slovenských kín ju uvedie spoločnosť Garfield Film.