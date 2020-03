V Uruguaji nastúpil do úradu nový prezident, zaviazal sa zakročiť proti zločinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľu v Uruguaji nastúpil do úradu nový stredopravý prezident, ktorý sa zaviazal zakročiť proti zločinu a po 15 rokoch ľavicových vlád obmedziť vládne výdavky.Štyridsaťšesťročný Luis Lacalle Pou, ktorý je synom jedného z bývalých uruguajských prezidentov, v novembri tesne zvíťazil v prezidentských voľbách.V inauguračnom prejave prisľúbil, že bude "podporovať to, čo sa robilo dobre a napraví to, čo sa robilo zle".Lacalle Pou, ktorý dlhé roky pôsobil v uruguajskom kongrese, pochádza z rodiny politikov. Jeho otec Luis Lacalle Herrera bol v rokoch 1990 až 1995 prezidentom a jeho mama Julia Pou bola senátorka. Významnou postavou bol aj jeho prastarý otec Luis Alberto de Herrera.