V USA netrpezlivo očakávajú verdikt v prípade smrti Floyda, krajina sa pripravuje na možné nepokoje

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Americký Minneapolis, ďalšie mestá v krajine, federálne úrady aj prezident Joe Biden sa pripravujú na verdikt v procese s expolicajtom Derekom Chauvinom v prípade úmrtia Afroameričana Georgea Floyda počas policajného zákroku.Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu a verdikt by mohol znova viesť k protestom a nepokojom. V pondelok odzneli záverečné argumenty trojtýždňového procesu a 12-členná porota začala diskutovať o verdikte, informuje spravodajský portál BBC.Samotnú budovu súdu v Minneapolise po celý čas procesu chráni ostnatý drôt, vysoké bariéry a ozbrojení príslušníci Národnej gardy. Niektoré obchody sa s príchodom konca procesu zadebnili.Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a úrad štátneho zástupcu v Minnesote pracujú s miestnymi úradmi na podpore bezpečnostných zložiek pri možných nepokojoch, nehľadiac na výsledok súdu.Ministerstvo spravodlivosti vyslalo špeciálne vyškolený tím mediátorov, ktorí by mali pomôcť uľahčiť prijať verdikt v komunite, uviedol pre agentúru AP pod podmienkou anonymity predstaviteľ rezortu. V pondelok guvernér štátu Minnesota Tim Walz požiadal štáty Ohio a Nebraska o bezpečnostnú pomoc.Na možné nepokoje sa pripravujú aj policajné zbory v mestách po celej krajine, pričom rušia dovolenky a zvyšujú počet policajtov dostupných na smeny.Úrady vo Washingtone D.C, ktorý bol v januári dejiskom smrteľných nepokojov v Kapitole, požiadali o nasadenie síl Národnej gardy, uviedol hovorca Pentagonu s tým, že armáda túto žiadosť preveruje. Federálna vláda bližšie nepredstavila svoj plán pre prípad rozsiahlych alebo trvalých občianskych nepokojov.Kroky zvažuje aj Bidenova administratíva, vrátane toho, či by sa mal prihovoriť národu. Plány na možný prezidentov prejav sú premenlivé a odrazia sa od načasovania verdiktu. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psaki sa v pondelok vyjadrila, že viedol „rad rozhovorov“ o prípravách na nadchádzajúci verdikt.„Našim cieľom je zabezpečiť priestor na pokojné protesty,“ dodala. Predstavitelia vlády sú podľa jej slov v kontakte s lídrami v Minnesote aj iných mestách, kde po Floydovej smrti vypukli nepokoje.Chauvinova obhajoba vo svojich záverečných argumentoch trvala na tom, že jej klient robil to, čo by v danej situácii spravil každý „rozumný policajt“. Tiež zopakovala, že vo Floydovom úmrtí zohralo dôležitú rolu jeho užívanie drog a zdravotné problémy.Žalobcovia zase tvrdili, že to nebol policajný postup ale vražda. „Použite váš zdravý rozum. Verte svojim očiam. Videli ste to, čo ste videli,“ povedal prokurátor Steve Schleicher odkazujúc na video, na ktorom Chauvin viac ako deväť minút kľačí na Floydovi.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky.Porota zvažuje výpovede 45 svedkov, vrátane lekárov, odborníkov na použitie sily, policajtov, Floydových blízkych a ľudí, ktorí sa zatýkaniu prizerali. Z 12 porotcov, siedmich žien a piatich mužov, sú šiesti belosi, štyria Afroameričania a dvaja zmiešaného pôvodu.Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, pričom za najvážnejšie obvinenie mu hrozí 40 rokov vo väzení. Na uznanie viny v ktoromkoľvek bode obžaloby musí porota dosiahnuť jednohlasné rozhodnutie.