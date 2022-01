V USA obvinili bieloruských predstaviteľov z únosu lietadla s novinárom Pratasevičom, hrozí im 20 rokov za mrežami

Falošná správa o bombe na palube

Lukašenkov kritik

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Americká prokuratúra obvinila štyroch bieloruských predstaviteľov z únosu lietadla v súvislosti s vlaňajším odklonom letu spoločnosti Ryanair s opozičným novinárom, ktorého následne zatkli. Obvinení sú dvaja predstavitelia bieloruského úradu pre leteckú navigáciu Leonid Mikalajevič Čuro a Oleg Kazjučic, a dvaja agenti bieloruskej štátnej bezpečnosti, ktorých celé identity prokurátori nepoznajú.Federálni prokurátori v New Yorku označili štvoricu za utečencov a uviedli, že čelia obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchania únosu lietadla, za čo im hrozí povinný minimálny trest 20 rokov väzenia. Americké úrady tvrdia, že majú jurisdikciu v prípade, pretože na palube spomenutého lietadla boli aj americkí občania.Dopravné lietadlo Ryanairu, ktoré letelo z gréckych Atén do litovského Vilniusu, odklonili do Minsku minulý rok 23. mája na príkaz bieloruských orgánov riadenia letovej prevádzky pod zámienkou bombovej hrozby.Bieloruské sily dokonca vyslali stíhačku, v zjavnom pokuse o presvedčenie pilotov, aby splnili príkaz úradov. Po pristátí bieloruskí policajti zatkli novinára Ramana Prataseviča.Pratasevič viedol opozičný komunikačný kanál, ktorý pomáhal organizovať masové protesty proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Dvadsaťšesťročný novinár odišiel z Bieloruska v roku 2019 a čelil tam obvineniam z podnecovania nepokojov.Európska únia v súvislosti s incidentom zakázala bieloruským aerolíniám prelety nad jej územím aj používanie jej letísk a uvalila na Bielorusko sankcie. Ukrajina zase zakázala všetky ukrajinské lety cez vzdušný priestor Bieloruska. Rusko, naopak, ponúklo Bielorusku, ktoré je jeho kľúčovým spojencom, podporu