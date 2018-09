V USA obvinili mladíka zo špionáže pre Čínu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Chicago 26. septembra (TASR) - V Spojených štátoch zatkli čínskeho občana a obvinili ho zo špionáže pre čínsku vládu. Podozrivý údajne podľa agentúry AP, ktorá a odvoláva na americkú federálnu prokuratúru, zhromažďoval informácie o amerických inžinieroch a vedcoch.Dvadsaťsedemročného Ťi Čchao-čchüna v utorok obvinili, že vedome pracoval podľa pokynov čínskych vysokopostavených dôstojníkov spravodajských služieb a bol poverený poskytovaním informácií o osobách vhodných na nábor.Podozrivého predviedli v utorok popoludní miestneho času pred súd v Chicagu a obvinili v jednom bode obžaloby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest do desať rokov odňatia slobody.V spise sa uvádza, že Ťi pricestoval do USA v roku 2013 na študentské víza, aby na technickej vysokej škole Illinois Institute of Technology v Chicagu študoval inžinierstvo. V roku 2016 sa zapísal do armádnych rezerv.