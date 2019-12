V USA obvinili páchateľa útoku v dome rabína

Ultraortodoxný žid stojí pred domom po útoku nožom 29. decembra 2019 v americkom Monsey. Viacero ľudí utrpelo zranenia pri sobotňajšom útoku nožom v synagóge v americkom štáte New York. Bolo to v dome chasidského rabína. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monsey 29. decembra (TASR) - Útočníka, ktorý v sobotu pobodal piatich ľudí v dome rabína v americkom štáte New York, obvinia z vlámania a pokusu o päťnásobnú vraždu. Oznámila to v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.K útoku došlo v sobotu večer miestneho času v meste Monsey, ležiacom približne 40 kilometrov severne od New Yorku. Maskovaný páchateľ vyzbrojený veľkým nožom zranil v dome chasidského rabína piatich ľudí, ktorí sa tam zhromaždili pri príležitosti židovského sviatku Chanuka.Jedna osoba utrpela vážne zranenia a je v kritickom stave. Medzi zranenými je aj rabínov syn.Útočník z miesta činu ušiel autom. Polícia ho však zanedlho vypátrala a zatkla. V súčasnosti sa nachádza vo väzbe na policajnej stanici v meste Ramapo. Podľa vyšetrovateľov ide o 37-ročného Graftona Thomasa z obce Greenwood Lake v štáte New York.Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. V oblasti New Yorku a New Jersey však došlo v posledných týždňoch k sérii antisemitských útokov incidentov, pri ktorých boli fyzicky alebo verbálne napadnuté osoby židovského pôvodu.Podľa očitých svedkov sa páchateľ útoku v Monsey pokúsil vniknúť aj do budovy synagógy nachádzajúcej sa pri rabínovom dome, dvere do nej však boli zamknuté. V dome sa pri príležitosti osláv Chanuky zišli desiatky ľudí.Newyorský demokratický guvernér Andrew Cuomo označil sobotňajší útok za akt "domáceho terorizmu", ktorý odráža širšie problémy súčasnej americkej spoločnosti a politiky.vyhlásil Cuomo v nedeľu pred rabínovým domom v Monsey. Hovoril pritom o "rakovine", ktorá podľa neho postihla americkú politiku.Sobotňajší útok odsúdil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý zároveň ponúkol pomoc krajinám zápasiacim s nárastom antisemitizmu. Znepokojenie v tejto súvislosti vyjadril aj jeruzalemský pamätník holokaustu Jad va-šem.